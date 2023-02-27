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難民船意大利南部沉沒 最少近60人遇難

環球社會熱點 11:30 2023/02/27

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意大利南部近日發現有難民船在附近海域沉沒，估計最少接近60人遇難，相信仍有不少人下落不明。當局表示，成功救回80人。

英揆辛偉誠將與馮德萊恩會晤 商討北愛脫歐後貿易安排 【下一頁】

卡拉布里亞區（Calabria）沿海城市克羅托內（Crotone）對出海岸於周日（26日）發生難民船沉沒意外，導致最少59人死亡，當中包括一名數個月大嬰兒在內的20名兒童，有屍體沖上附近海灘。

海岸防衛隊成功救起81人，有生還者透露，當時船上有最少150人，估計仍有不少人失蹤。有拯救人員聲稱，當時船上載有超過200人，預計多達逾60人下落不明。

當地媒體Ansa報稱，難民船相信在4天前由土耳其出發。船隻在當地海域時遭遇惡劣天氣，最終被石鑿穿導致沉船。據悉，船上難民來自阿富汗﹑巴基斯坦﹑索馬里及伊朗。

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【俄烏戰爭一周年】普京批西方圖分裂俄國 被迫回應威脅 【下一頁】

Ansa指出，一名獲救土耳其公民因懷疑參與人口販賣被捕。其餘獲救難民由紅十字會人員在海灘上照顧，部分人被送院治理。當地官員表示，過往曾有難民船意外，但從未發生如此慘劇。

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）對事件深表悲痛，指摘人蛇是導致大批難民遇難的元兇。梅洛尼批評，人蛇虛假的「安全」路線賺取難民金錢十分不人道。

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責任編輯：吳漢培

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