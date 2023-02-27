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【基金投資】紅杉資本據報減少對中國科企的投資　應對美國國家安全憂慮

股市 11:04 2023/02/27

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紅杉資本據報減少對中國科企的投資　應對美國國家安全憂慮

紅杉資本（Sequoia Capital）據報減少對中國科技企業的投資。據華爾街日報引述消息人士指，由於美國加緊阻止資金資助中國開發敏感技術，紅杉資本旗下的中國分部已篩查部分計劃對中國科技公司的投，以回應美國國家安全憂慮。

據指，額外的篩查並不代表禁止敏感投資，但似乎阻止了新的中國基金入股開發敏感技術的公司，因為美國官員認為這些技術可能有助於中國的軍事發展。

紅杉資本中國去年集資創紀錄

報道指，紅杉資本的中國分部紅杉資本中國（Sequoia Capital China）去年集資85億美元，創紀錄新高，其中包括來自美國大型機構投資者的資金，但這同時引起了白宮和美國議員的注意。

據悉，紅杉資本在2022年底向美國官員作簡報，說明將對某些投資進行篩選。這是紅衫資本首次基於國家安全擔憂對投資進行篩查，篩查將由外部的美國政策專家進行，並針對中國半導體或量子計算公司的新投資，但結果並不具有約束力。

過去兩年對中國半導體相關企業進行至少20項投資

拜登政府預計很快將公布投資限制措施，阻止美國資本流向中國正在先進半導體等領域開發尖端技術的公司和初創企業。

報道提到，紅杉資本中國在過去兩年對中國半導體和相關企業進行了至少20項投資。自2022年秋季實施篩查以來，尚未使用去年7月募集的新基金對中國半導體或量子計算初創企業進行任何投資。

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編輯：袁諾曦

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