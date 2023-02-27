▲ 【Twitter】Twitter周末再進行新一輪裁員 馬斯克據報正對公司進行一系列改革

自馬斯克（Elon Musk）入主Twitter後，Twitter已經歷多次裁員潮，《華爾街日報》引述消息人士報道，Twitter周末再次進行了新一輪裁員，暫未知裁員規模。Twitter亦未有回應。報道指，馬斯克正在對Twitter進行一系列的改革，包括削減成本、發布新功能和調整內容審核政策等。

據Twitter周六發布給員工的一份電郵副本顯示，作為更廣泛審查的一部分，此人的職位被取消，「今天是你在公司的最後一個工作日」。

馬斯克去年稱有必要裁員

Twitter高級產品經理、通訊工具Revue的創始人Martijn de Kuijper在Twitter上說：「一覺醒來發現我的電子郵件賬號已被鎖定，無法登陸。」Revue在2021年被Twitter收購，但上月Twitter關閉了Revue。

馬斯克於去年12月表示，Twitter員工約2000人，較他收購前的近8000人大幅減少。馬斯克去年11月指，裁員是有必要的，因Twitter每日虧損超過400萬美元，而且很多大型廣告商停止在Twitter下廣告。

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編輯：陳韻妍