老師利用廢物創意教學 啟發學生造出長者發電機獲獎

▲ 黃耀坤老師（右）搬了一部棄置電動麻雀機回校供學生研究。

近年學界重視STEM教育，有小學教師認為學習編程(coding)重要，但主張還原基本步，學生「動手做」更能吸收科學知識。為激發學生好奇心，他到垃圾站收集棄置電動麻雀枱等素材，讓同學放膽拆開不同零件，了解箇中工程和科學原理。受特別的學習經歷啟發，他教導的學生利用廢材製作「移動式長者健身發電器」，作品奪得煤氣公司的環保智慧能源大賽優異獎。

▲ 林衍造（左）及陳彥匡同學比賽後仍繼續改良作品，使作品功能性更強。

▲ 林衍造（左）及陳彥匡同學比賽後仍繼續改良作品，使作品功能性更強。

工科出身的黃耀坤老師於中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）任職STEM發展主任，從事教育工作30年，黃sir認為STEM教育必須結合工藝，「上課學習往往是紙上談兵，但透過動手實習，學生可在拆卸和組裝的過程中獲得滿足感、激發創意。」

為此，他把常識室變成實習室，讓STEM小組學生於小息和放學後入內盡情動手做實驗，更到學校附近垃圾站搜羅素材，有一次他搬了一部廢置的電動麻雀機回校，讓學生放膽拆開研究，又可善用廢物。

▲ 林衍造及陳彥匡同學放學後最愛留在常識室學習編程及研究電器。

▲ 林衍造及陳彥匡同學放學後最愛留在常識室學習編程及研究電器。

他又推薦六年級生陳彥匡和林衍造參加煤氣公司的環保智慧能源大賽，兩位同學製造一部「移動式長者健身發電器」參賽，讓長者隨時隨地做手部運動，透過轉動摩打產生電力，邊運動邊為手機充電。

▲ 黃耀坤老師（左）陪伴學生一起學習新知識，鑽研新發明。

兩位同學希望採用循環再用的物料，於是黃sir帶他們到鴨寮街「執」材料，包括二手LED燈和廢棄木板。結果作品成功獲得環保智慧能源大賽優異獎，得一萬元獎金。林同學表示今次經驗激發了他的科創意欲，「希望有一天參賽作品可以產品化，每位老人家都擁有一部。」

「綠火焰計劃 – 環保智慧能源大賽」由煤氣公司與香港教育城合辦、教育局協辦，比賽分為小學組及中學組，設「綜合能源解決方案」、「數碼化」及「去碳化」三大主題，參賽隊伍選擇至少一個主題，可運用任何程式、軟件或工具，設計出全新的智慧能源創新方案。大賽設有多個獎項，冠軍可獲得獎學金10萬元港幣。比賽結果已於今年一月十五日出爐，中學組和小學組冠軍分別由英華書院的「Smart Glass Buildings」和太古小學的「人工智能綠色火車系統」作品奪得。

▲ 中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）學生陳彥匡（左三）及林衍造（右二）憑「移動式長者健身發電器」項目奪得「綠火焰計劃 – 環保智慧能源大賽」優異獎。

(特約)