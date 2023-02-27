英揆辛偉誠將與馮德萊恩會晤 商討北愛脫歐後貿易安排

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）料於當地時間今日（27日）下午，與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會晤，兩人會商討北愛爾蘭脫歐後的貿易安排。

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英國脫歐後就北愛爾蘭貿易所簽訂的《北愛爾蘭協定書》規定，部分貨物由英格蘭、蘇格蘭和威爾斯地區入境北愛時需接受嚴格檢查。

英國一直爭取重啟談判修改北愛協議內容，副首相兼司法大臣藍韜文（Dominic Raab）早前表示，英國與歐盟即將達成協議。

據悉，英國建議為其運往北愛的貨物設「綠色通道」（green channel），屆時將無須用歐盟檢查程序及規則，運貨的企業甚至無須填海關申報表。

至於進一步運往愛爾蘭等歐盟地區的貨物則需「紅色通道」（red channel），要接受歐盟法律規定的所有檢查及要求。

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辛偉誠今日下午會先主持内閣會議，然後可能與馮德萊恩舉行聯合記者會，再向國會下議院更新北愛的新貿易安排，保守黨内脫歐派與盟友北愛民主統一黨（DUP）料成阻力。

他們警告要閲讀新協議全文後才會作決定，但協議内容全文及最終版本料要到本周稍後時間才會公布。

保守黨後座議員兼歐洲研究小組（ERG）主席弗朗索瓦（Mark Francois）警告，辛偉誠政府如未經表決就繼續推進新協議是極不明智行為。

他指新協議實際上是詭辯，他們要求的是北愛刪去歐盟法規，與英格蘭、蘇格蘭和威爾斯有同等待遇。他也認為DUP不會接受北愛的歐洲法院管轄權，警告如DUP不同意的話，新協議就不會成事。

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責任編輯：鄭錦玲