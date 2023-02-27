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【俄烏戰爭一周年】普京批西方圖分裂俄國 被迫回應威脅

環球政治 10:36 2023/02/27

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）日前聲稱，西方國家正試圖分裂俄羅斯，並將讓俄羅斯人民受苦。莫斯科政府在別無他法下，只能作出回應。

【俄烏戰爭一周年】歐盟通過第10輪制裁 限制軍用電子零件出口 【下一頁】

普京周日（26日）在國營電視台Rossiya受訪時宣稱，自從前蘇聯倒台後，美國與其北約（NATO）盟友一直試圖按自己條件，重塑世界秩序。他更指出，西方是烏克蘭「罪行」的共犯。

普京聲稱，美國與北約希望使俄羅斯承受戰略性失敗，目的希望控制全球最大原材料生產地。他指西方舉動將讓俄國人民受苦，強調俄政府因此無法能對西方的核武能力視若無睹。

【俄烏戰爭一周年】G20就譴責戰爭有分歧 中俄拒簽聲明 【下一頁】

普京揚言自己掌握「白紙黑字」證據，證明如果華府戰略得手，俄羅斯將分裂成莫斯科﹑烏拉爾地區（the Urals）及其他分離地區。他更稱若西方成功，俄羅斯民族或不再存在。

不過，北約及美國多次否認指控，表明並非希望摧毀俄羅斯，強調目標只是幫助烏克蘭抗衡及防衛入侵。

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責任編輯：吳漢培

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