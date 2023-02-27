  • 16°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 11:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

 【小米1810】小米3.8起在歐洲等推小米13和小米13 Pro　進軍國際高端手機市場

股市 10:30 2023/02/27

分享：

分享：

 【小米1810】小米3.8起在歐洲等推小米13和小米13 Pro　進軍國際高端手機市場

小米 （01810） 周日在西班牙推出旗艦手機小米13和小米13 Pro，標誌小米與Leica合作的手機首次走向國際舞台，也是小米嘗試向高端手機市場生產商蘋果（美：AAPL）及三星進行挑戰。小米13系列將於3月8日在歐洲、中東等地發售，提供黑、白、花綠三種機身顏色。

小米13建議零售價由999歐元起（約8213港元），小米13 Pro建議零售價由1299歐元起，均較內地零售價高3000元人民幣以上，產品早於去年在中國市場面世。

小米去年手機交貨量大跌26%，為頭5大手機生產商中跌幅最大，去年第三季業績更錄得虧損。

【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

相關文章：【解構｜小米】小米獲瑞銀上調目標價至16元　料中國「換機潮」下半年加速、小米是主要受惠者

相關文章：【解構｜小米】天風國際郭明錤：小米今年手機出貨量或遜市場共識　去庫存效率仍低

編輯：陳韻妍

港股 小米集團－W（01810） 移動裝置 科技產品 產品 歐洲 小米 西班牙 中國市場 Samsung
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【Twitter】Twitter周末再進行新一輪裁員　馬斯克據報正對公司進行一系列改革

下一篇文章

【大行報告│6862】海底撈急彈兩成　大摩料海底撈股價未來45日有逾80%機會上升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【愛我別走】黃子華林海峰合演舞台劇《愛我別走》加開最後6場　周日公布售票方法
【愛我別走】黃子華林海峰合演舞台劇《愛我別走》加開最後6場　周日公布售票方法
【股神分析】巴菲特2023年股東信出爐：只須數次正確投資就能創造奇迹　巴郡續持大量現金及美債　料美國推動力總會回來（一文看清重點）
【股神分析】巴菲特2023年股東信出爐：只須數次正確投資就能創造奇迹　巴郡續持大量現金及美債　料美國推動力總會回來（一文看清重點）
【譚仔國際】蔡天鳳被殺　據悉為譚仔米線前老闆「五哥」譚澤均新抱
【譚仔國際】蔡天鳳被殺　據悉為譚仔米線前老闆「五哥」譚澤均新抱
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
【港元定存】港元定存超高息10厘倒數 速賺416元利息
【港元定存】港元定存超高息10厘倒數 速賺416元利息
【領展供股】領展除淨意味供股塵埃落定　小股東仍可揀供股或唔供、但千萬不要做一件事！
【領展供股】領展除淨意味供股塵埃落定　小股東仍可揀供股或唔供、但千萬不要做一件事！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款