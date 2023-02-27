▲ 【小米1810】小米3.8起在歐洲等推小米13和小米13 Pro 進軍國際高端手機市場

小米 （01810） 周日在西班牙推出旗艦手機小米13和小米13 Pro，標誌小米與Leica合作的手機首次走向國際舞台，也是小米嘗試向高端手機市場生產商蘋果（美：AAPL）及三星進行挑戰。小米13系列將於3月8日在歐洲、中東等地發售，提供黑、白、花綠三種機身顏色。

小米13建議零售價由999歐元起（約8213港元），小米13 Pro建議零售價由1299歐元起，均較內地零售價高3000元人民幣以上，產品早於去年在中國市場面世。

小米去年手機交貨量大跌26%，為頭5大手機生產商中跌幅最大，去年第三季業績更錄得虧損。

【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

相關文章：【解構｜小米】小米獲瑞銀上調目標價至16元 料中國「換機潮」下半年加速、小米是主要受惠者

相關文章：【解構｜小米】天風國際郭明錤：小米今年手機出貨量或遜市場共識 去庫存效率仍低

編輯：陳韻妍