▲ 蕭勤，《繪畫 - BA》，1959，布上油彩，90 x 89 厘米

蕭勤向我們展示了戰後歐洲獨樹一幟的抽象藝術運動，與當時美國強勢的藝術橫流分庭抗禮。 此次 3812 香港畫廊展覽將聚焦於他自 1958 年至今的多個重要藝術轉型期，不僅揭示了蕭勤作為戰後抽象藝術大師的非凡成就，在於他成功將東方的精神性與西方藝術形式相互融合，創造出全新抽象藝術語彙的傑出貢獻。

蕭勤被譽為是歐洲最重要的在世華人藝術家，也是中國最重要的歐洲藝術家。這樣兩者之間的混 合身份使藝術史難以為他找到一個合適的定位——儘管他的作品被紐約大都會博物館、羅馬國家美術館、香港 M+ 博物館與上海龍美術館等頂尖博物館收藏；此外他近年在北京松美術館、陶格夫匹爾斯馬克•羅斯科藝術中心與巴黎吉美博物館舉辦過個人展覽。

1958 年，蕭勤抵達西班牙，結識了塔皮埃斯並向其介紹了佛教；這段經歷為蕭勤之後充滿開創性的抽象系列作品打下了非凡的根基。1960 年，蕭勤移居米蘭，與其他藝術家共同創辦了前衛的「龐圖」國際藝術運動；與盧西奧•豐塔納 (Lucio Fontana) 成為好友；當年蕭勤的創作與肯尼斯•諾蘭 (Kenneth Noland) 的抽象作品中的圖式有著異曲同工之妙的關聯——但他獨到地融合了丙烯、圓點符號、中國美學以及熱忱於太空旅行的元素（他曾向美國航空航天局 NASA 申請成為第一位藝術家-宇航員）於作品之中。蕭勤 1967 年遠赴紐約並作短暫居住，於 1972 年返回意大利，之後在 1980 年代初回歸亞洲，回到北京見證了現代中國的建設。

此次展覽《1958 年至今：蕭勤鮮為人知的經歷》將介紹蕭勤 1958 年至今幾個重要轉型期的重要繪畫作品(相近的作品已被各大博物館收藏)，並同場展示他於西班牙時期、尤其是意大利前衞藝術生活期間於「龐圖」藝術圈中的珍貴照片。展覽也將反映了藝術家自 1960 年代以來窮盡一生去探索生命意義的真諦，和來自宇宙的無盡能量，還包括 1990 年蕭勤痛失女兒莎芒妲(Samantha)這段人生中最黑暗的時光——同時也標誌著他藝術生涯中的一個重要轉折點。

日期：2023 年 3 月 15 日至 4 月 15 日

開放時間：星期一至五早上 11 時至下午 7 時

地址：香港中環雲咸街 40 號雲咸商業中心 26 樓

聯絡電話： +852 2153 3812

媒體查詢： hongkong@3812cap.com; karmen.wong@3812cap.com

▲ 蕭勤，《太陽幻覺-1》 ，1965，布上壓克力，130 x 160 厘米

「我創作時的靈感皆源自於宇宙間渾然大化、無形卻又無所不在的生命力，而我將稱為「精」的力量，然後我回返宇宙本源，引「氣」之流動，對萬事萬物的存有樣態進行一種形而上的現象學思考，表現出宇宙中無所不在的生命力、自然的造化之功則是「氣」 生機與泉源之所在。」 ——蕭勤

▲ 蕭勤, 《張力-VI》, 1968, 布上壓克力, 86.5 x 88.5 厘米

關於藝術家

蕭勤的作品被世界上幾大頂尖藝術機構所收藏，其中包括紐約大都會博物館、香港 M+ 博物館、羅馬國家美術館、上海龍美術館與澳門米高梅主席典藏等; 此外他近年來他也在陶格夫匹爾斯馬克•羅斯科藝術中心、巴黎吉美博物館、北京松美術館和上海中華藝術宫等舉辦過重要個人展覽。

蕭勤被譽為現代抽象藝術的先驅大師，他對中國現代抽象藝術的發展做出的重大貢獻在東西方藝術界得到了廣泛認可。

蕭勤從其對中國傳統文化與東方哲學的研學中不斷得以藝術滋養與靈感，並於 1950 年代，在核心理念「東方精神」的引導下他開始探索抽象藝術——追求著東方性靈和現代藝術表達的美妙結合。1955 年，蕭勤與一眾志同道合的藝術家共同創立了首個戰後中國現代藝術團體「東方畫會」，致力於融合東方傳統藝術與西方現代主義技法，並將中國現代藝術推向海外。1956 年，蕭勤開始了一場歐美跨國之旅：先是遷徙至馬德里，幾經輾轉，最後在米蘭定居，在那裏生活了半個多世紀。1961 年，蕭勤與多位藝術家共同創立了「龐圖」國際藝術運動——有史以來第一個由亞洲藝術家發起的國際前衛藝術運動、且旨在推廣東方的「靜觀冥思」哲學。在旅居歐洲的近 60 年裡，蕭勤致力於將他的東方哲學思考與他對西方美學的廣泛研究和對空間科學的癡迷相結合。蕭勤的作品標誌了其一生中幾個重要時期，包括 1950 年代西班牙時期和東方哲學的影響; 1960 年代米蘭龐圖和宇宙能量系列的誕生; 60 年代末紐約和蕭氏硬邊系列時期; 80 年代他回到亞洲並遍遊現代中國; 90 年代他在痛失愛女莎芒妲（Samantha）之後的永恆花園系列; 以及在那之後直至千 4 禧年始，蕭重溫了他的宇宙主題，繼續他對宇宙能量的精神探索。蕭勤的作品描繪了他的自我發 現之旅和他對超越性的精神追求。

▲ 蕭勤，《度大限之冥想-4》，1997，布上壓克力，140 x 110 厘米

關於 3812 畫廊

3812 畫廊由許劍龍和 Mark Peaker 於 2011 年在香港創立，並於 2018 年拓展至英國倫敦聖詹姆斯萊德區。2021 年，於香港中環雲咸街再開設另一全新畫廊空間。

3812 是一個擁有中英文化基因的品牌，分別於香港和倫敦的黃金地段開設畫廊。從 2016 年開始， 3812 代理旅居米蘭逾 40 年的戰後華人抽象藝術大師蕭勤，其畫作可見於全球各大博物館，包括香港 M+及紐約大都會藝術博物館等；3812 亦與多位水墨藝術家合作，包括香港的馮永基，其作品被美國舊金山亞洲藝術博物館及香港故宮文化博物館等收藏；而南京藝術家劉國夫細膩獨特的油畫廣被重要私人及企業收藏，包括澳門美高梅主席典藏及上海美術館等。資深藝術市場作者 Colin Gleadell 曾稱讚 3812 主辦的藝術展覽獨具匠心，如「放眼東方：聖艾夫斯藝術家與佛教」，此展為探討東方哲學對英國現代藝術發展的影響與關連提供了一個新視覺。

3812 聚焦代理現當代中國和英國藝術家，促進藝術文化的對話及交流。畫廊曾發表「東方根性 • 當代表現」的文化理念，致力推廣其藝術家的作品給公共及私人收藏，同時亦參與重要的藝博會，如倫敦巨匠臻藏藝術博覽會。並將透過與來自不同領域的當代藝術家合作，持續地實踐其策展與文化視野，如榮獲 2019 年 AAC 藝術中國年度藝術家大獎、駐北京藝術家趙趙，其作品曾於世界各地展出，包括紐約現代藝術博物館 PS1，並於 2022 年在上海龍美術館舉行其大型個展；以及蜚聲國際的當代陶藝大師李鴻韋，其作品被芝加哥藝術博物館及大英博物館等國際級美術館收藏。

(特約)