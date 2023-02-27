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【港股市況】恒指轉升9點、兩萬關攻防　海底撈彈高15%　美團轉升2%（不斷更新）

股市 09:51 2023/02/27

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恒指今日期結，外圍股市向下，恒指低開189畸，報19821點，穿兩萬關。友邦 （01299） 、阿里巴巴 （09988） 均跌逾2%。海底撈 （06862） 發盈喜，股價抽升一成。今日將會中電 （00002） 、信義光能 （00968） 和理想 （02015） 等公布業績。

港股日誌：

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即市走勢：

【09：51】恒指轉升9點，報20017點，重上兩萬關，250天綫（約19976點）失而復得。

【09：49】比亞迪電子 （00285） 跌4%，報24元，創去年11月底新低。

【09：46】恒指跌幅收窄至47點，報19968，美團 （03690） 轉升2.2%，報137元。

【09：44】海底撈 （06862） 彈高15%，報22.3元。

【09：42】蔚來 （09866） 再跌3.2%，報73.5元，考驗去年11月10日69.55元低位。

【09：39】【比亞迪1211】比亞迪挫逾3%　加入減價行列　部分減2萬人民幣

【09：33】頤海 （01579） 升4.2%，報23.75元。反而特海國際 （09658） 衝高破頂後回落，現倒跌2.5%，報18.96元。

【09：28】小鵬 （09868） 照跌3.6%，報33.5元。

【恒指季檢】恒指成份股維持不變　國指納入小鵬剔走中國飛鶴

【09：26】【供股潮】堡獅龍低開10%　李寧入主3年　bossini堡獅龍擬折讓逾兩成「二供一」　集資逾4億

【09：24】【盈喜】海底撈彈高一成　受惠三原因　料去年虧轉盈、賺至少13億人幣

【09：20】恒指低開189點，報19821點。海底撈 （06862） 升一成，友邦 （01299） 、阿里巴巴 （09988） 跌2%。

【09：17】恒指期貨現跌206點，報19759點。

【09：01】【盈喜盈警】金茂服務料去年純利大增約80%至90%　一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

【08：41】中國智慧能源 （01004） 及中國金融投資管理 （00605） 復牌。

【08：40】恒指黑期跌285點，報19714點。

【08：26】【內房危機】鑫苑服務未能償還貸款、6188萬元人幣遭強制執行　股份繼續停牌

【08：16】【新股IPO】維天運通2482今日起招股　入場費約3535元

【07：30】中概股指數上周五跌3.9%，收報6953點，阿里美股失守90港元關，低港股3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +5
    +4

【07：30】上周五美國核心PCE通脹指數凸顯美國通脹壓力居高不下，道指跌336點或1.02%，報32816點； 納指跌195點或1.69%， 報11394點；標指跌42點或逾1%，報3970點。

即睇美股收市：

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看：【恒指夜期+ADR】夜期收市跌253點失2萬關　阿里美股低港3%（不斷更新）

編輯：姚卓然

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