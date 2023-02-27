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【港股市況】恒指午後跌約100點、失兩萬關　海底撈彈高13%　比亞迪挫逾4%（不斷更新）

股市 13:06 2023/02/27

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港股今日期結，外圍股市向下，恒指半日跌149點，報19860點，失守兩萬關。海底撈 （06862） 發盈喜，股價抽升13%。比亞迪 （01211） 則挫4.5%。今日將會中電 （00002） 、信義光能 （00968） 和理想 （02015） 等公布業績。

焦點股份及港股日誌：

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即市走勢：

【13：05】中興 （00763） 升8.1%，報22.65元，創近11個月高。

【13：00】恒指午後跌68點，報19941點。

【12：22】【業績│公用股】中電去年純利大跌89%　末期息維持1.21元、股息率約5.5厘

【12：10】【美團3690】美團元老陳亮傳已離職　去年起已淡出日常經營管理

【12：00】恒指半日跌149點，報19860點，成交額628億元。海底撈彈高13.5%， 比亞迪挫4.5%。

【11：50】恒指走低，現跌155點，報19853點。

【11：38】蔚來 （09866） 跌2.6%，報73.95元。

針對「江淮蔚來工廠停產數日」傳聞，蔚來汽車回應指，工廠正常運轉。早前有消息稱，蔚來合肥工廠停產至少持續到本月底，具體何時開工目前還無法確定。

【11：36】【口罩令】本港據報最快3月9日取消口罩令　口罩令到期後料不再延長

【11：32】【比亞迪1211】比亞迪證實年內推新品牌、內部代號為「F品牌」　惟否認對標「坦克300」

【11：32】恒指現跌68點，報19945點。

【11：23】滙豐 （00005） 跌2%，報58.35元。【HSBC滙豐】滙豐據報正物色英國新總部選址

【11：18】中教 （00839） 跌7.1%，新東方在綫 （01797） 跌6.2%。中國科培 （01890） 跌5.1%。

【11：08】【基金投資】紅杉資本據報減少對中國科企的投資　應對美國國家安全憂慮

【11：06】JS環球 （01691） 再插4.6%，報7.5元，創近3個月低。

【10：58】金茂服務  （00816） 反跌2.6%，報4.47元。金茂服務發盈喜，預期集團去年度之公司擁有人應佔溢利將錄得約80%至90%的重大增長，主要由於集團在管物業總建築面積增加以及增值服務收入上升。

【10：53】快手 （01024） 連跌四日後，回升3.3%，報54.6元。

【10：38】餐飲股向好，海底撈 （06862） 升16%，九毛九 （09922） 升5.3%，奈雪的茶 （02150） 升4.7%，海倫司 （09869） 升3.7%。

【10：31】 【小米1810】小米3.8起在歐洲等推小米13和小米13 Pro　進軍國際高端手機市場

【10：22】名創優品 （09896） 升5.7%，報33.55元，迫近上市新高。

【10：13】【大行報告│6862】海底撈急彈兩成　大摩料海底撈股價未來45日有逾80%機會上升

【10：10】恒指再度轉跌，跌38點，報19972點。

【10：03】百度 （09888） 升4%，報136.7元。

【10：01】堡獅龍 （00592） 走低17%，報0.39元。

【09：51】恒指轉升9點，報20017點，重上兩萬關，250天綫（約19976點）失而復得。

【09：49】比亞迪電子 （00285） 跌4%，報24元，創去年11月底新低。

【09：46】恒指跌幅收窄至47點，報19968，美團 （03690） 轉升2.2%，報137元。

【09：44】海底撈 （06862） 彈高15%，報22.3元。

【09：42】蔚來 （09866） 再跌3.2%，報73.5元，考驗去年11月10日69.55元低位。

【09：39】【比亞迪1211】比亞迪挫逾3%　加入減價行列　部分減2萬人民幣

【09：33】頤海 （01579） 升4.2%，報23.75元。反而特海國際 （09658） 衝高破頂後回落，現倒跌2.5%，報18.96元。

【09：28】小鵬 （09868） 照跌3.6%，報33.5元。

【恒指季檢】恒指成份股維持不變　國指納入小鵬剔走中國飛鶴

【09：26】【供股潮】堡獅龍低開10%　李寧入主3年　bossini堡獅龍擬折讓逾兩成「二供一」　集資逾4億

【09：24】【盈喜】海底撈彈高一成　受惠三原因　料去年虧轉盈、賺至少13億人幣

【09：20】恒指低開189點，報19821點。海底撈 （06862） 升一成，友邦 （01299） 、阿里巴巴 （09988） 跌2%。

【09：17】恒指期貨現跌206點，報19759點。

【09：01】【盈喜盈警】金茂服務料去年純利大增約80%至90%　一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

【08：41】中國智慧能源 （01004） 及中國金融投資管理 （00605） 復牌。

【08：40】恒指黑期跌285點，報19714點。

【08：26】【內房危機】鑫苑服務未能償還貸款、6188萬元人幣遭強制執行　股份繼續停牌

【08：16】【新股IPO】維天運通2482今日起招股　入場費約3535元

【07：30】中概股指數上周五跌3.9%，收報6953點，阿里美股失守90港元關，低港股3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】上周五美國核心PCE通脹指數凸顯美國通脹壓力居高不下，道指跌336點或1.02%，報32816點； 納指跌195點或1.69%， 報11394點；標指跌42點或逾1%，報3970點。

即睇美股收市：

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港股上日市況，詳情請看：【恒指夜期+ADR】夜期收市跌253點失2萬關　阿里美股低港3%（不斷更新）

編輯：姚卓然

阿里巴巴－SW（09988） 海底撈（06862） 信義光能（00968） 堡獅龍（00592） 比亞迪電子（00285） 阿里巴巴 餐飲 滙豐控股（00005） 中國概念股 港股
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