【港股市況】恒指再轉升50點、兩萬關攻防　海底撈彈高16%　美團轉升逾2%（不斷更新）

恒指今日期結，外圍股市向下，恒指低開189點，報19821點，穿兩萬關。友邦 （01299） 、阿里巴巴 （09988） 均跌逾2%。海底撈 （06862） 發盈喜，股價抽升一成。今日將會中電 （00002） 、信義光能 （00968） 和理想 （02015） 等公布業績。

港股日誌：

▼ 點擊圖片放大

即市走勢：

【10：38】餐飲股向好，海底撈 （06862） 升16%，九毛九 （09922） 升5.3%，奈雪的茶 （02150） 升4.7%，海倫司 （09869） 升3.7%。

【10：31】 【小米1810】小米3.8起在歐洲等推小米13和小米13 Pro 進軍國際高端手機市場

【10：22】名創優品 （09896） 升5.7%，報33.55元，迫近上市新高。

【10：13】【大行報告│6862】海底撈急彈兩成 大摩料海底撈股價未來45日有逾80%機會上升

【10：10】恒指再度轉跌，跌38點，報19972點。

【10：03】百度 （09888） 升4%，報136.7元。

【10：01】堡獅龍 （00592） 走低17%，報0.39元。

【09：51】恒指轉升9點，報20017點，重上兩萬關，250天綫（約19976點）失而復得。

【09：49】比亞迪電子 （00285） 跌4%，報24元，創去年11月底新低。

【09：46】恒指跌幅收窄至47點，報19968，美團 （03690） 轉升2.2%，報137元。

【09：44】海底撈 （06862） 彈高15%，報22.3元。

【09：42】蔚來 （09866） 再跌3.2%，報73.5元，考驗去年11月10日69.55元低位。

【09：39】【比亞迪1211】比亞迪挫逾3% 加入減價行列 部分減2萬人民幣

【09：33】頤海 （01579） 升4.2%，報23.75元。反而特海國際 （09658） 衝高破頂後回落，現倒跌2.5%，報18.96元。

【09：28】小鵬 （09868） 照跌3.6%，報33.5元。

【恒指季檢】恒指成份股維持不變 國指納入小鵬剔走中國飛鶴

【09：26】【供股潮】堡獅龍低開10% 李寧入主3年 bossini堡獅龍擬折讓逾兩成「二供一」 集資逾4億

【09：24】【盈喜】海底撈彈高一成 受惠三原因 料去年虧轉盈、賺至少13億人幣

【09：20】恒指低開189點，報19821點。海底撈 （06862） 升一成，友邦 （01299） 、阿里巴巴 （09988） 跌2%。

【09：17】恒指期貨現跌206點，報19759點。

【09：01】【盈喜盈警】金茂服務料去年純利大增約80%至90% 一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

【08：41】中國智慧能源 （01004） 及中國金融投資管理 （00605） 復牌。

【08：40】恒指黑期跌285點，報19714點。

【08：26】【內房危機】鑫苑服務未能償還貸款、6188萬元人幣遭強制執行 股份繼續停牌

【08：16】【新股IPO】維天運通2482今日起招股 入場費約3535元

【07：30】中概股指數上周五跌3.9%，收報6953點，阿里美股失守90港元關，低港股3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】上周五美國核心PCE通脹指數凸顯美國通脹壓力居高不下，道指跌336點或1.02%，報32816點； 納指跌195點或1.69%， 報11394點；標指跌42點或逾1%，報3970點。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

港股上日市況，詳情請看：【恒指夜期+ADR】夜期收市跌253點失2萬關 阿里美股低港3%（不斷更新）

編輯：姚卓然