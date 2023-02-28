【恒指夜期+ADR】夜期收市升59點　阿里美股低港2%失88關（不斷更新）

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英國與歐盟就北愛爾蘭貿易安排達成協議，刺激歐洲貨幣大升，英鎊漲1%，歐元升0.6%，美滙指數相對急跌0.5%至104.65，跌穿105關，美債息全綫微跌，納指收市漲0.6%，道指升72點。3月夜期跟隨造好，收報19975點，升59點，中概股指數升1.3%，收報7046點，不過，阿里巴巴美股走勢欠佳，仍低港股收市價2%，跌穿88港元關。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 135.86 -0.2% 騰訊ADR 349.93 +0.2% 滙豐ADR 59.58 +0.9% 阿里巴巴美股 87.51 -2.1%

北水再錄逾60億元淨流入 大手買騰訊盈富美團

北水連續兩個交易日錄大額淨流入，今日再吸資60.5億元。騰訊 （00700） 成為資金追捧對象，錄15億元淨流入，盈富基金 （02800） 及美團 （03690） 分別錄9.7及6.6億元淨流入；淨流出方面，比亞迪 （01211） 及中電信 （00728） 分別錄2及0.3億元淨流出。

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恒指最後收跌66點、失兩萬關兼250天綫 海底撈彈高14%

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 友邦 82.15 +1.2 +18 17 美團 136.2 +1.3 +14 -29 海底撈 21.9 +13.7 +8 -23 阿里巴巴 89.4 -0.7 -11 26 比亞迪 215.4 -3.4 -11 169 滙豐 59.05 -0.8 -16 10

港股今日期結，外圍股市向下，恒指全日跌66點，報19943點，連跌5日，同時失守兩萬關兼250天綫（約19976點）。海底撈 （06862） 發盈喜，股價抽升13.7%。比亞迪 （01211） 及聯通 （00762） 則挫逾3%。中電 （00002） 中午公布業績後，股價挫1.4%。

另外，恒生科指亦失守4000關，跌0.5%，報3989點，創兩個月低，並已蒸發年初至今的升幅，累跌約3.4%。

焦點股份及港股日誌：

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即市走勢：

【03：00】3月夜期跟隨造好，收報19975點，升59點

【23：27】夜期升18點

【18：45】北水再錄逾60億元淨流入 大手買騰訊盈富美團 恒指夜期升52點

【17：55】【業績︱信義系】信義光能去年純利按年跌22.8% 末期息維持10仙 毛利率大跌13.8個百分點

【17：45】【業績│電動車】理想汽車業績超預期盤前升5% 上季經調整淨利潤增加41%至9.68億人幣 車輛毛利率按年下跌

【16：27】【中電002】中電CEO藍凌志：澳洲電力市場今年仍具挑戰 正物色合作夥伴助當地實踐能源轉型

【16：10】恒指最後收市跌66點，報19943點，失守兩萬關兼250天綫，成交額為1124億元。海底撈 （06862） 彈高13.7%，比亞迪 （01211） 和聯通 （00762） 挫逾3%。

【16：00】恒指U盤前跌72點，報19937點。

【15：56】【加電費】兩電3月調高燃料調整費 中電：油價煤價已從高位回落、未來燃料費有機會下調

【15：42】中國心連心化肥 （01866） 跌10.9%，報4.07元，創逾一個月低，成交額增至1755萬元。

【15：35】康希諾 （06185） 跌5.8%，報60.7元，創去年10月26日新低。

【15：31】比亞迪電子 （00285） 大插8%，報23.05元，成交額增至2.48億元。

【15：15】聯通 （00762） 跌3.9%，報5.4元，連跌四日。中移動 （00941） 跌1.2%，報57.25元。中電信 （00728） 跌3%，報3.78元。

【15：06】恒生科指跌1.3%，報3957點，失4000關，並創去年12月20日低。

【14：52】【日本旅遊】日本據報3月1日起放寬中國內地旅客入境檢疫措施

【14：47】恒指現跌145點，報19863點。

【14：23】啤酒股逆市向上，潤啤 （00291） 升2.3%，青啤 （00168） 升2.9%，百威亞太 （01876） 升1.7%。

【14：22】【騰訊700】騰訊對外投資上變得低調？ 報告：騰訊去年投資次數按年跌逾77%

【14：12】 騰訊 （00700） 跌0.3%，報347.4元。 據內媒報道，騰訊針對類ChatGPT對話式產品已成立「混元助手（HunyuanAide）」項目組，該項目組Owner為張正友，PM分別為俞棟、王迪、劉田，目前該項目有至少7位組長、7位Sponsor。上述幾乎每一位在騰訊都是重量級人物。

【14：00】信義光能 （00968） 績前跌3%，報9.12元。

【13：26】【業績｜零售股】時代集團半年虧轉盈、純利1.06億元 中期息倍增至4仙

【13：18】【網絡熱話】必勝客聯乘《原神》「歷史重演」 預售啟動後APP崩潰 網友：低估了旅行者，高估了自家APP

【13：05】中興 （00763） 升8.1%，報22.65元，創近11個月高。

【13：00】恒指午後跌68點，報19941點。

【12：22】【業績│公用股】中電去年純利大跌89% 末期息維持1.21元、股息率約5.5厘

【12：10】【美團3690】美團元老陳亮傳已離職 去年起已淡出日常經營管理

【12：00】恒指半日跌149點，報19860點，成交額628億元。海底撈彈高13.5%， 比亞迪挫4.5%。

【11：50】恒指走低，現跌155點，報19853點。

【11：38】蔚來 （09866） 跌2.6%，報73.95元。

針對「江淮蔚來工廠停產數日」傳聞，蔚來汽車回應指，工廠正常運轉。早前有消息稱，蔚來合肥工廠停產至少持續到本月底，具體何時開工目前還無法確定。

【11：36】【口罩令】本港據報最快3月9日取消口罩令 口罩令到期後料不再延長

【11：32】【比亞迪1211】比亞迪證實年內推新品牌、內部代號為「F品牌」 惟否認對標「坦克300」

【11：32】恒指現跌68點，報19945點。

【11：23】滙豐 （00005） 跌2%，報58.35元。【HSBC滙豐】滙豐據報正物色英國新總部選址

【11：18】中教 （00839） 跌7.1%，新東方在綫 （01797） 跌6.2%。中國科培 （01890） 跌5.1%。

【11：08】【基金投資】紅杉資本據報減少對中國科企的投資 應對美國國家安全憂慮

【11：06】JS環球 （01691） 再插4.6%，報7.5元，創近3個月低。

【10：58】金茂服務 （00816） 反跌2.6%，報4.47元。金茂服務發盈喜，預期集團去年度之公司擁有人應佔溢利將錄得約80%至90%的重大增長，主要由於集團在管物業總建築面積增加以及增值服務收入上升。

【10：53】快手 （01024） 連跌四日後，回升3.3%，報54.6元。

【10：38】餐飲股向好，海底撈 （06862） 升16%，九毛九 （09922） 升5.3%，奈雪的茶 （02150） 升4.7%，海倫司 （09869） 升3.7%。

【10：31】 【小米1810】小米3.8起在歐洲等推小米13和小米13 Pro 進軍國際高端手機市場

【10：22】名創優品 （09896） 升5.7%，報33.55元，迫近上市新高。

【10：13】【大行報告│6862】海底撈急彈兩成 大摩料海底撈股價未來45日有逾80%機會上升

【10：10】恒指再度轉跌，跌38點，報19972點。

【10：03】百度 （09888） 升4%，報136.7元。

【10：01】堡獅龍 （00592） 走低17%，報0.39元。

【09：51】恒指轉升9點，報20017點，重上兩萬關，250天綫（約19976點）失而復得。

【09：49】比亞迪電子 （00285） 跌4%，報24元，創去年11月底新低。

【09：46】恒指跌幅收窄至47點，報19968，美團 （03690） 轉升2.2%，報137元。

【09：44】海底撈 （06862） 彈高15%，報22.3元。

【09：42】蔚來 （09866） 再跌3.2%，報73.5元，考驗去年11月10日69.55元低位。

【09：39】【比亞迪1211】比亞迪挫逾3% 加入減價行列 部分減2萬人民幣

【09：33】頤海 （01579） 升4.2%，報23.75元。反而特海國際 （09658） 衝高破頂後回落，現倒跌2.5%，報18.96元。

【09：28】小鵬 （09868） 照跌3.6%，報33.5元。

【恒指季檢】恒指成份股維持不變 國指納入小鵬剔走中國飛鶴

【09：26】【供股潮】堡獅龍低開10% 李寧入主3年 bossini堡獅龍擬折讓逾兩成「二供一」 集資逾4億

【09：24】【盈喜】海底撈彈高一成 受惠三原因 料去年虧轉盈、賺至少13億人幣

【09：20】恒指低開189點，報19821點。海底撈 （06862） 升一成，友邦 （01299） 、阿里巴巴 （09988） 跌2%。

【09：17】恒指期貨現跌206點，報19759點。

【09：01】【盈喜盈警】金茂服務料去年純利大增約80%至90% 一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

【08：41】中國智慧能源 （01004） 及中國金融投資管理 （00605） 復牌。

【08：40】恒指黑期跌285點，報19714點。

【08：26】【內房危機】鑫苑服務未能償還貸款、6188萬元人幣遭強制執行 股份繼續停牌

【08：16】【新股IPO】維天運通2482今日起招股 入場費約3535元

【07：30】中概股指數上周五跌3.9%，收報6953點，阿里美股失守90港元關，低港股3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】上周五美國核心PCE通脹指數凸顯美國通脹壓力居高不下，道指跌336點或1.02%，報32816點； 納指跌195點或1.69%， 報11394點；標指跌42點或逾1%，報3970點。

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港股上日市況，詳情請看：【恒指夜期+ADR】夜期收市跌253點失2萬關 阿里美股低港3%（不斷更新）

【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

編輯：姚卓然