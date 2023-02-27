▲ 【內房危機】鑫苑服務未能償還貸款、6188萬元人幣遭強制執行 股份繼續停牌

鑫苑服務 （01895） 公布定期存款之更新，就董事會所深知，因相關貸款並無於相關到期日前償還，金額為人民幣6188萬元的定期存款已於2月24日（上周五）獲強制執行。

公司將繼續加速調查該等事宜，並將會根據上市規則，在合理可行的情況下盡快以公告形式提供有關調查進展及本公司評估的更多最新資料。

公司股份自2022年11月16日上午9時正起已於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至進一步通知。公司將適時進一步刊發公告。

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編輯：姚卓然