【新股IPO】維天運通2482首日招股　孖展獲足額認購　入場費3535元

▲ 【新股IPO】維天運通2482招股 入場費約3535元

中國最大數字貨運平台之一的維天運通 （新上市編號：02482） 今日起招股至3月2日（周四），招股價介乎2.9至3.5元，每手1,000股，入場費約3,535元，集資約7590萬元。維天運通預計3月9日上市。

維天運通公開招股部份集資1513萬元，已獲足額認購，孖展認購額達2700萬元。

維天運通的平台為物流企業及貨主企業等託運方以及貨車司機提供了城際及城市內道路貨運方面的數字貨運服務及解決方案，業務主要由數字貨運業務、卡友地帶及卡加車服這三個部分組成。

自集團的數字貨運業務起步階段至2022年9月30日，已為超過11,600名託運方及2.7百萬名貨車司機提供了服務，於其平台上完成了總計超過3620萬份託運訂單。去年首9個月，集團平台上完成交易的結算運費總額為273億元（人民幣，下同），收入47.1億元，按年持平，盈利跌93%至369.9萬元。

是次全球發售4321.1萬股H股，香港公開發售約佔的10%。

集團目前擬將該等所得款項淨額約45%將用於進一步升級並加強集團的數字貨運業務，具體來說，15%將用於獲取更多貨運服務和貨運平台服務客戶、約15%將用於擴大集團升級服務在現有客戶中的滲透率及約15%將用於提升其生態系統中其他參與者的參與度。同時，又約15%將用於進一步擴大集團的卡友地帶及卡加車服，約20%將用於增強集團的研發力度及加強其的技術能力。

另外，集團於2020年11月及12月，曾被工信部的下屬機構中國信息通信研究院指，集團的卡友地帶App以及與卡友地帶App掛鈎的若干第三方軟件開發工具包被發現存在不當收集及處用戶信息，並主要App平台下架。於全面整改後，針對集團的卡友地帶App的停用處理已於2021年1月解除。而工信部並未就卡友地帶App暫時下架而進行處罰。董事認為此次App暫時下架並非重大或系統性事件。

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編輯：姚卓然