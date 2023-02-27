【名家看法】霸菱方偉昌：港股回吐壓力較想像中大、料3月市況偏弱　籲伺機入市

▲ 霸菱方偉昌：港股回吐壓力較想像中大、料3月市況偏弱 籲伺機入市

霸菱中港股票投資總監方偉昌表示，港股近期回吐壓力比想像中大，並抹去此前升幅，預期3月市況普遍偏弱，即使企業業績指引向好，但估計短綫對大市拉動作用有限，認為未來幾季的業績更關鍵。

對於兩會，他將會聚焦消費、就業及房地產政策，以及對受監管行業的取態會否有進一步轉變或放寬，但不預期整體會有太大驚喜。

另一邊廂，外圍的影響力可能會增加，方偉昌指，美國通脹見頂是預期之內，但俄烏存在暗湧，美國加息預期升溫，認為市場將會重點留意儲局對經濟前景的看法。

由於宏觀事件雲集，方偉昌指，目前外資偏靜，並等待更多數據出爐。但中長綫而言，續看好中港股市，因仍未完全反映未來幾年的增長，現時市場回調反而是適合入市時機。

他續看好近期表現硬淨的消費股，也建議關注此前跌幅較多的板塊，例如互聯網、科技硬件，醫療股。對於近期熱爆的AI概念，他指，用家對AI產品的體驗如何仍有待觀察，而且，最受惠者可能是半導體及數據中心等相關產業鏈，但形容市場有新新刺激是好事。

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編輯：袁諾曦