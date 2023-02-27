  • 15°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 09:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家看法】霸菱方偉昌：港股回吐壓力較想像中大、料3月市況偏弱　籲伺機入市

股市 08:30 2023/02/27

分享：

分享：

霸菱方偉昌：港股回吐壓力較想像中大、料3月市況偏弱　籲伺機入市

霸菱中港股票投資總監方偉昌表示，港股近期回吐壓力比想像中大，並抹去此前升幅，預期3月市況普遍偏弱，即使企業業績指引向好，但估計短綫對大市拉動作用有限，認為未來幾季的業績更關鍵。

對於兩會，他將會聚焦消費、就業及房地產政策，以及對受監管行業的取態會否有進一步轉變或放寬，但不預期整體會有太大驚喜。

另一邊廂，外圍的影響力可能會增加，方偉昌指，美國通脹見頂是預期之內，但俄烏存在暗湧，美國加息預期升溫，認為市場將會重點留意儲局對經濟前景的看法。

由於宏觀事件雲集，方偉昌指，目前外資偏靜，並等待更多數據出爐。但中長綫而言，續看好中港股市，因仍未完全反映未來幾年的增長，現時市場回調反而是適合入市時機。

他續看好近期表現硬淨的消費股，也建議關注此前跌幅較多的板塊，例如互聯網、科技硬件，醫療股。對於近期熱爆的AI概念，他指，用家對AI產品的體驗如何仍有待觀察，而且，最受惠者可能是半導體及數據中心等相關產業鏈，但形容市場有新新刺激是好事。

【退休積滿Fund】MPF基金便覧XX資訊不容忽視 增回報重要貼士 

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】MPF基金便覧XX資訊不容忽視 增回報重要貼士 立即收看

相關文章：

【名家看法】洪灝：中國經濟復甦漸次展開　人民幣強勢「只會遲到，不會缺席」　不宜過度解讀二手房回暖

編輯：袁諾曦

方偉昌 港股 經濟 股票
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【名家看法】海通王勝祖：後市留意4風險　恒指3月或高見22700點　兩會後港股上漲機率有幾多？

下一篇文章

【內房危機】鑫苑服務未能償還貸款、6188萬元人幣遭強制執行　股份繼續停牌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【譚仔國際】蔡天鳳被殺　據悉為譚仔米線前老闆「五哥」譚澤均新抱
【譚仔國際】蔡天鳳被殺　據悉為譚仔米線前老闆「五哥」譚澤均新抱
【港元定存】港元定存超高息10厘倒數 速賺416元利息
【港元定存】港元定存超高息10厘倒數 速賺416元利息
【股神分析】巴菲特2023年股東信出爐：只須數次正確投資就能創造奇迹　巴郡續持大量現金及美債　料美國推動力總會回來（一文看清重點）
【股神分析】巴菲特2023年股東信出爐：只須數次正確投資就能創造奇迹　巴郡續持大量現金及美債　料美國推動力總會回來（一文看清重點）
【愛我別走】黃子華林海峰合演舞台劇《愛我別走》加開最後6場　周日公布售票方法
【愛我別走】黃子華林海峰合演舞台劇《愛我別走》加開最後6場　周日公布售票方法
【領展供股】領展除淨意味供股塵埃落定　小股東仍可揀供股或唔供、但千萬不要做一件事！
【領展供股】領展除淨意味供股塵埃落定　小股東仍可揀供股或唔供、但千萬不要做一件事！
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款