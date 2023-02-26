▲ 【股神巴菲特】巴郡上季坐擁千億美元現金、應買甚麼股票？馬斯克：「T」開頭企業！

「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）上季加碼增持33萬股蘋果（Apple，美：AAPL），持股比例升至5.6%，繼續成為其第一大持倉，但同時減持芯片代工龍頭台積電ADR（美：TSM）、美國合眾銀行（美︰USB）、紐約梅隆銀行（美︰BK）、動視暴雪（美︰ATVI）、雪佛龍（美︰CVX）等股份。

巴郡現金儲備繼續走高，截至去年底達到1286.5億美元，相當於1萬億港元，巴菲特揚言會繼續增加現金及美債。

有網民在Twitter 提出巴郡擁有超過千億美元的現金，他們應該購買什麼股票？Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）留言表示：「以 T 開頭……」，暗示應該買入自家Tesla。

馬斯克：芒格15年前本可以投資Tesla

馬斯克更透露，自己在2008年底曾與巴菲特拍擋、巴郡副主席芒格（Charlie Munger）共進午餐，「他本可以約2億美元的估值投資Tesla」。

巴菲特在年度股東信稱，批評回購做法的人是「經濟文盲」，馬斯克回應並形容：「準確！」。但馬斯克稱，巴菲特的公司應該有更多的產品創新。

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記者：李哲毅