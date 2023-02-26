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【股神巴菲特】巴郡上季坐擁千億美元現金、應買甚麼股票？馬斯克：「T」開頭企業！

股市 23:04 2023/02/26

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【股神巴菲特】巴郡上季坐擁千億美元現金、應買甚麼股票？馬斯克：「T」開頭企業！

「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）上季加碼增持33萬股蘋果（Apple，美：AAPL），持股比例升至5.6%，繼續成為其第一大持倉，但同時減持芯片代工龍頭台積電ADR（美：TSM）、美國合眾銀行（美︰USB）、紐約梅隆銀行（美︰BK）、動視暴雪（美︰ATVI）、雪佛龍（美︰CVX）等股份。

巴郡現金儲備繼續走高，截至去年底達到1286.5億美元，相當於1萬億港元，巴菲特揚言會繼續增加現金及美債。

有網民在Twitter 提出巴郡擁有超過千億美元的現金，他們應該購買什麼股票？Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）留言表示：「以 T 開頭……」，暗示應該買入自家Tesla。

馬斯克：芒格15年前本可以投資Tesla

馬斯克更透露，自己在2008年底曾與巴菲特拍擋、巴郡副主席芒格（Charlie Munger）共進午餐，「他本可以約2億美元的估值投資Tesla」。

巴菲特在年度股東信稱，批評回購做法的人是「經濟文盲」，馬斯克回應並形容：「準確！」。但馬斯克稱，巴菲特的公司應該有更多的產品創新。

相關文章：

【股神旗艦】巴郡去年營業利潤308億美元創新高　現金儲備萬億港元

【股神分析】巴菲特2023年股東信出爐：只須數次正確投資就能創造奇迹　巴郡續持大量現金及美債　料美國推動力總會回來（一文看清重點）

記者：李哲毅

美股 股票 巴菲特 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 蘋果（Apple，美：AAPL）
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