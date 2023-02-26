【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】

香港天文台將於三月二十五及二十六日（星期六及星期日）舉行開放日，介紹天文台的工作，並慶祝天文台成立一百四十周年。

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開放日採用今年世界氣象日的「天氣．氣候．水，代代向未來」主題，設置展覽以提高公眾對氣候變化的關注和認識，並介紹天文台如何應用嶄新科技提供各項服務，包括天氣預報、航空氣象、微氣候監測及輻射監測。

參加開放日的市民須預先作網上登記，每人最多可索取四張入場券，費用全免。如報名人數超出限額，將以電腦抽籤形式處理。這連結會以新視窗打開。登記系統由即日（二月二十三日）起至三月六日中午十二時開放，成功獲取入場券人士會於三月十四日或之前經電郵收到二維碼入場券。

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開放日詳情如下：

地點：香港天文台總部（九龍彌敦道134A號）

日期：三月二十五及二十六日（星期六及星期日）

時間：上午九時三十分至下午五時正

註: 每節參觀時間約一小時

開放日詳情，可瀏覽天文台網頁：https://www.hkoopenday.gov.hk/tc/registration/

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撰文：鄭日棱