  • 16°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 00:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】

理財智慧 22:57 2023/02/26

分享：

分享：

香港天文台將於三月二十五及二十六日（星期六及星期日）舉行開放日，介紹天文台的工作，並慶祝天文台成立一百四十周年。

【防疫限制】澳門明天起取消戶外口罩令 但進入醫療機構、長者和康復院舍 及公共交通工具仍然要佩戴【下一頁

【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

開放日採用今年世界氣象日的「天氣．氣候．水，代代向未來」主題，設置展覽以提高公眾對氣候變化的關注和認識，並介紹天文台如何應用嶄新科技提供各項服務，包括天氣預報、航空氣象、微氣候監測及輻射監測。

參加開放日的市民須預先作網上登記，每人最多可索取四張入場券，費用全免。如報名人數超出限額，將以電腦抽籤形式處理。這連結會以新視窗打開。登記系統由即日（二月二十三日）起至三月六日中午十二時開放，成功獲取入場券人士會於三月十四日或之前經電郵收到二維碼入場券。

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

開放日詳情如下：

地點：香港天文台總部（九龍彌敦道134A號）

日期：三月二十五及二十六日（星期六及星期日）

時間：上午九時三十分至下午五時正

註: 每節參觀時間約一小時

開放日詳情，可瀏覽天文台網頁：https://www.hkoopenday.gov.hk/tc/registration/

【帶你睇盤】日出康城半新盤　極高層一房叫價580萬【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
經濟 休閒活動 好去處 香港 天文台

上一篇文章

中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點

下一篇文章

【經濟發展】陳茂波指要令預算案惠及社會各階層 提升香港產業結構
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

特斯拉下周舉行投資者日活動 將披露 Master Plan 3的細節 周五股價下跌2.6%
特斯拉下周舉行投資者日活動 將披露 Master Plan 3的細節 周五股價下跌2.6%
【財政預算案】旅發局將動用2.5億舉辦大型旅遊盛事 包括首推「香港流行文化節」
【財政預算案】旅發局將動用2.5億舉辦大型旅遊盛事 包括首推「香港流行文化節」
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
美國眾投行 禁止員工使用 ChatGPT
美國眾投行 禁止員工使用 ChatGPT
【上市公司】港交所下月將推行新上市安排 容許無盈利科技公司來港上市
【上市公司】港交所下月將推行新上市安排 容許無盈利科技公司來港上市
市場點睇《財政預算案》? 一文看清各界回應（持續更新）
市場點睇《財政預算案》? 一文看清各界回應（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款