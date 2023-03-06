【裝修設計】36萬打造攀石牆+籃球架玩樂空間 33年樓齡單位大變身

樓齡問題一直都困擾著不少香港人，皆因大樓齡的單位，往往有著不同的問題，而今期《精明裝修》介紹的個案位於牛池灣的海港花園，由於屋苑落成於1990年，距今已有33年歷史，內部因樓齡問題而逐漸變得殘舊，加上有不少毛病如漏水等需要進行維修，因此業主決定直接對單位大翻新，在B4AF Limited的協助下，耗時3個半月，總共花費39萬翻新單位。

【防疫限制】澳門明天起取消戶外口罩令 但進入醫療機構、長者和康復院舍 及公共交通工具仍然要佩戴【下一頁】

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

裝修整體走簡約北歐風，牆身以白色為主，配以少量其他顏色點綴，以及木色地板。單位面積520呎，兩房一廳，經裝修後整體布局大致不變，唯獨在小朋友房間方面的空間劃分有小調整，然而整體空間感明顯較原先開揚及活潑。

為了令小朋友有更大的遊戲空間，在經過與業主商議並參考眾多的室內遊樂場個案後，設計師決定將攀石場的原素融入在裝修當中，整個攀石牆主要以木材料建成，並以承重能力良好的「拉爆螺絲釘」將木材、牆身與石頭裝固定，在實用性，美觀性以及安全性上達致平衡。除了攀石牆之外，考慮到小朋友喜歡打籃球，因此攀石牆上也裝設了籃球架供小朋友玩樂之用。由於用料眾多，以及於單位的牆身本身存在凹凸不平的問題，因此工程在鋪平牆身以及材料運輸上亦花費了不少工夫。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

而在小朋友睡房方面，業主本身希望可以將睡房空間一分為二，讓每個孩子都能擁有自己的獨立空間，但考慮到睡房面積不足以進行間隔，因此如何靈活利用空間成為了一個重要的考驗。最終設計師決定採用上格床的方法節省空間：「將碌架床升為上格床的最大好處便是可以騰下方空間用於安置衣櫃及書枱。而中間的書枱亦可以進行間隔，為小朋友劃分各自的空間。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

香港生活空間細，不少人的客廳都會塞滿雜物變得雜亂，是次個案亦面對同樣問題，參考圖片可看見單位原先存放有大量雜物，為業主日常生活帶來不少麻煩，設計師認為，除了針加收納空間外，最好的解決方法其實是扔棄無用雜物，因此雖然裝修上在主人房採用地台床設計以增加收納空間，但業主配合整理雜物亦進一步為家居騰出了更大的生活空間。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

裝修費用 清拆工程：30,000元 搭棚換鋁窗冷氣工程：45,000元 水電工程：30,000元 泥水工程：40,000元 油漆工程：50,000元 木工工程：160,000元 雜費：10,000元 總共：360,000元

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！【投稿連結】

【人才輸入】多項輸入人才計劃明起調整申請流程 申請人須申報有否刑事紀錄【下一頁】

【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭日棱