【名家看法】海通王勝祖：後市留意4風險　恒指3月或高見22700點　兩會後港股上漲機率有幾多？

▲ 海通王勝祖：後市留意4風險 恒指3月或高見22700點 兩會後港股上漲機率有幾多？

兩會將於3月4日及5日舉行，海通國際集團資產管理業務主管及董事總經理王勝祖預期，兩會將集中討論經濟復甦及解決人口老化等系統性問題，預期將有一系列經濟刺激政策落地，以補足房地產經濟動力缺口，有機會刺激股市上漲。而回顧過去16年兩會前後的港股表現，看到兩會後港股上漲的概率超過60%。

他續指，香港近期多家地產商已計提資產減值和融資計劃，負面因素已大幅反映在估值上，料地產銷售及零售數據將逐步回暖，也為港股帶來支持，預期港股3月波動區間是19700至22700點。

但他提醒，後市要注意4個短期風險：一、中國經濟復甦仍疲弱，居民消費信心不足，部分上市公司首季度業績存在不及預期的風險。二、如政策層面支援力度不足，將影響企業盈利及投資者對中國未來經濟增長的信心。

三、在宏觀方面，需密切關注美國近期強韌的經濟及通脹數據對3月議息結果的影響，加息和美元走強將對港股表現帶來壓力。四、地緣政治風險如兩岸關係和中美關係等亦將持續擾動股票市場表現。

投資方面，王勝祖看好中長期高景氣度的新能源、半導體、國防軍工、醫療保健主題。

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編輯：袁諾曦