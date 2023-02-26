【經濟發展】陳茂波指要令預算案惠及社會各階層 提升香港產業結構

財政司司長陳茂波在出席ACCA公益關愛日2023開幕典禮時表示，政府希望社會和經濟良好發展，中產和基層市民受惠更多。近幾年的財政預算案，政府都盡能力所及，照顧社會上有需要的人，同時盡可能減輕中產人士的稅務負擔。其中，增加父母和子女免稅額、延長供樓利息扣稅期等措施，令政府五年來少收1,000多億元稅項。

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陳茂波表示：「香港要拼經濟、加速香港的經濟發展，提升整個產業結構，推動可持續和包容的發展，讓更多人受惠。」他認為香港作為國際金融中心，金融服務佔本地生產總值22%以上，但僱用的勞動人口只有7%。要整個社會都能更好受惠、年輕人有更多新的事業發展和向上流機會，就需要提升產業結構。就此，預算案在創科方面的着墨比較多。

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此外，他亦強調現時全世界尚未有地方將自己定位為，國際綠色科技及金融中心的領導者。他深信在大家共同努力下，香港在這方面的發展機會十分龐大。

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撰文：鄭日棱