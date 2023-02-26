  • 17°C
香港時間 : 2023226日 (週日) 22:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股一周前瞻】聚焦美國零售巨企業績、周三Tesla投資者日　專家料美債息將見頂

股市 22:13 2023/02/26

分享：

分享：

聚焦美國零售巨企業績、周三Tesla投資者日　專家料美債息將見頂

美滙指數觸及105，美10年期債息撲4厘，分析認為，債息距離見頂不遠，因通脹處於下行趨勢，故難以回到去年高位，建議密切關注未來一個月的美國宏觀數據，勢影響3月聯儲局議息、終端利率水平及美元走勢。

另外，近期強勢的Tesla（美︰TSLA）將在當地時間周三（1日）舉行投資者日，料將披露「Master Plan Part 3」細節。業績方面，宜關注美國零售巨企及巴菲特（Warren Buffett）「愛股」西方石油（美：OXY）的業績。

本周續有多位儲局官員講話，包括理事傑斐遜（Philip Jefferson）、理事沃勒（Christopher Waller）、達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan）、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克（Raphael Bostic），以及里士滿聯邦儲備銀行行長巴金（Tom Barkin）。

海通國際集團資產管理業務主管及董事總經理王勝祖指，若3月儲局議息前會公布的一系列經濟、就業和通脹數據仍指向強勁的經濟現狀、火熱的就業市場和頑固的通脹壓力，未來有機會出現更多次、更大幅的加息以及更高的利率終點。應密切關注未來一個月的美國宏觀數據，以判斷短期美債利率的走勢。

然而，他相信債息離頂部不遠，聯邦公開市場委員會（FOMC）的決定和利率走勢取決於通脹水平。目前通脹的按年基數已抬高，商品價格逐步回落，就業也大致見頂的情況下，通脹數據大機會保持下行通道，因此美債利率水平也難以回到去年高位。
 

本周美國重點數據
日期 項目 預測 前值
27/02/23 1月成屋待完成銷售（按月） ＋1% ＋2.5%
1月核心耐用商品訂單（按月） ＋0.1% －0.2%
業績：ZOOM
28/02/23 12月FHFA房價指數月比 －0.2% －0.1%
12月經季調S&P/CS 20座大城市房價指數 －0.4% －0.5%
業績：TARGET、AMC、Rivian
01/03/23 2月標普全球美國製造業PMI終值 47.8 47.8
1月建築開支（按月） ＋0.2% －0.4%
2月ISM製造業PMI 48 47.4
02/03/23 美首領失業救濟金人數 19.7萬 19.2萬
美連續申領失業救濟金人數 167.2萬 165.4萬
業績：梅西百貨、COSTCO
03/03/23 2月標普全球美國服務業PMI終值 50.5 50.5
2月ISM服務業PMI 54.5 55.2

相關文章：

【股神分析】巴菲特2023年股東信出爐：只須數次正確投資就能創造奇迹　巴郡續持大量現金及美債　料美國推動力總會回來（一文看清重點）

【股神旗艦】巴郡去年營業利潤308億美元創新高　現金儲備萬億港元

【股神信徒】「中國巴菲特」學巴菲特買石油股　段永平：偶爾抄作業

編輯：袁諾曦

指數 美國 美股 PMI
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

下一篇文章

【HSBC滙豐】滙豐據報正物色英國新總部選址
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存超高息10厘倒數 速賺416元利息
【港元定存】港元定存超高息10厘倒數 速賺416元利息
【股神旗艦】巴郡業績有何重點：巴菲特股東信、接班人解釋短炒台積電？
【股神旗艦】巴郡業績有何重點：巴菲特股東信、接班人解釋短炒台積電？
【ChatGPT】高盛、花旗等投行下達ChatGPT禁令　為交易員「保飯碗」？
【ChatGPT】高盛、花旗等投行下達ChatGPT禁令　為交易員「保飯碗」？
【譚仔國際】蔡天鳳被殺　據悉為譚仔米線前老闆「五哥」譚澤均新抱
【譚仔國際】蔡天鳳被殺　據悉為譚仔米線前老闆「五哥」譚澤均新抱
【愛我別走】黃子華林海峰合演舞台劇《愛我別走》加開最後6場　周日公布售票方法
【愛我別走】黃子華林海峰合演舞台劇《愛我別走》加開最後6場　周日公布售票方法
【領展供股】領展除淨意味供股塵埃落定　小股東仍可揀供股或唔供、但千萬不要做一件事！
【領展供股】領展除淨意味供股塵埃落定　小股東仍可揀供股或唔供、但千萬不要做一件事！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款