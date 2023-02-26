【美股一周前瞻】聚焦美國零售巨企業績、周三Tesla投資者日　專家料美債息將見頂

▲ 聚焦美國零售巨企業績、周三Tesla投資者日 專家料美債息將見頂

美滙指數觸及105，美10年期債息撲4厘，分析認為，債息距離見頂不遠，因通脹處於下行趨勢，故難以回到去年高位，建議密切關注未來一個月的美國宏觀數據，勢影響3月聯儲局議息、終端利率水平及美元走勢。

另外，近期強勢的Tesla（美︰TSLA）將在當地時間周三（1日）舉行投資者日，料將披露「Master Plan Part 3」細節。業績方面，宜關注美國零售巨企及巴菲特（Warren Buffett）「愛股」西方石油（美：OXY）的業績。

本周續有多位儲局官員講話，包括理事傑斐遜（Philip Jefferson）、理事沃勒（Christopher Waller）、達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan）、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克（Raphael Bostic），以及里士滿聯邦儲備銀行行長巴金（Tom Barkin）。

海通國際集團資產管理業務主管及董事總經理王勝祖指，若3月儲局議息前會公布的一系列經濟、就業和通脹數據仍指向強勁的經濟現狀、火熱的就業市場和頑固的通脹壓力，未來有機會出現更多次、更大幅的加息以及更高的利率終點。應密切關注未來一個月的美國宏觀數據，以判斷短期美債利率的走勢。

然而，他相信債息離頂部不遠，聯邦公開市場委員會（FOMC）的決定和利率走勢取決於通脹水平。目前通脹的按年基數已抬高，商品價格逐步回落，就業也大致見頂的情況下，通脹數據大機會保持下行通道，因此美債利率水平也難以回到去年高位。



本周美國重點數據 日期 項目 預測 前值 27/02/23 1月成屋待完成銷售（按月） ＋1% ＋2.5% 1月核心耐用商品訂單（按月） ＋0.1% －0.2% 業績：ZOOM 28/02/23 12月FHFA房價指數月比 －0.2% －0.1% 12月經季調S&P/CS 20座大城市房價指數 －0.4% －0.5% 業績：TARGET、AMC、Rivian 01/03/23 2月標普全球美國製造業PMI終值 47.8 47.8 1月建築開支（按月） ＋0.2% －0.4% 2月ISM製造業PMI 48 47.4 02/03/23 美首領失業救濟金人數 19.7萬 19.2萬 美連續申領失業救濟金人數 167.2萬 165.4萬 業績：梅西百貨、COSTCO 03/03/23 2月標普全球美國服務業PMI終值 50.5 50.5 2月ISM服務業PMI 54.5 55.2

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編輯：袁諾曦