【舊樓活化】士丹頓街「共居」項目完成活化 料提供38個單位 短期內將招標物色營運者

香港地少人多，不少舊樓都會進行拆卸或活化，讓土地利用更加靈活，市建局行政總監韋志成於26日表示，經過接近兩年的施工，士丹頓街項目內9幢已收購的舊建築活化工程已經完成，成為「共居」項目，市建局短期內將招標物色「共居」項目的營運者，首階段為期5年。

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為了落實「共居」項目，市建局團隊全面復修建築群外、內的結構，提升樓宇的安全水平。因應建築物的混凝土結構已受很大程度侵蝕而出現鬆脫剝落，需要不同程度的復修，團隊試驗應用來自日本的技術及材料，包括在修補破損混凝土時，注入可促進混凝土自我修復的添加劑，減低日後出現裂縫引致鋼筋鏽蝕的風險；更進一步，應用新型腐蝕抑制劑和額外加添防霉塗層，強化復修效能，以延長樓宇壽命。

據了解，該項目的各層住宅單位將重新佈局，改劃成38個不同大小的單人或雙人「共居」單位。視乎各樓層的實際面積和結構樑柱的位置和分佈，每樓層大約設有兩至三個單位，每個單位的空間足夠擺放床鋪和日常傢俱，而每層設有共用廁所、浴室和廚房，讓該層單位的居民使用。

除了改造樓上單位作「共居」用途，針對街坊期望此項目活化後可成為社區的聚腳點，市建局特意撥出三個地方，翻新成兩個社區共享空間，方便居民舉辦不同活動。其中，在獲評為歷史建築的士丹頓街88號，團隊將一樓的單位改造成以「唐樓體驗」為主題的共享空間，並保育原址唐樓外、內不同的建築特徵元素，包括昔日以傳統「上海批盪」工藝方式、展示老店「寶賓茶室」店名的外牆飾面、樓梯以及室內的紅磚牆身和花紋地磚等。

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撰文：鄭日棱