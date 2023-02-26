  • 17°C
香港時間 : 2023226日 (週日) 22:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【舊樓活化】士丹頓街「共居」項目完成活化 料提供38個單位 短期內將招標物色營運者

理財智慧 21:56 2023/02/26

分享：

分享：

香港地少人多，不少舊樓都會進行拆卸或活化，讓土地利用更加靈活，市建局行政總監韋志成於26日表示，經過接近兩年的施工，士丹頓街項目內9幢已收購的舊建築活化工程已經完成，成為「共居」項目，市建局短期內將招標物色「共居」項目的營運者，首階段為期5年。

特斯拉下周舉行投資者日活動 將披露 Master Plan 3的細節 周五股價下跌2.6%【下一頁

為了落實「共居」項目，市建局團隊全面復修建築群外、內的結構，提升樓宇的安全水平。因應建築物的混凝土結構已受很大程度侵蝕而出現鬆脫剝落，需要不同程度的復修，團隊試驗應用來自日本的技術及材料，包括在修補破損混凝土時，注入可促進混凝土自我修復的添加劑，減低日後出現裂縫引致鋼筋鏽蝕的風險；更進一步，應用新型腐蝕抑制劑和額外加添防霉塗層，強化復修效能，以延長樓宇壽命。

據了解，該項目的各層住宅單位將重新佈局，改劃成38個不同大小的單人或雙人「共居」單位。視乎各樓層的實際面積和結構樑柱的位置和分佈，每樓層大約設有兩至三個單位，每個單位的空間足夠擺放床鋪和日常傢俱，而每層設有共用廁所、浴室和廚房，讓該層單位的居民使用。

除了改造樓上單位作「共居」用途，針對街坊期望此項目活化後可成為社區的聚腳點，市建局特意撥出三個地方，翻新成兩個社區共享空間，方便居民舉辦不同活動。其中，在獲評為歷史建築的士丹頓街88號，團隊將一樓的單位改造成以「唐樓體驗」為主題的共享空間，並保育原址唐樓外、內不同的建築特徵元素，包括昔日以傳統「上海批盪」工藝方式、展示老店「寶賓茶室」店名的外牆飾面、樓梯以及室內的紅磚牆身和花紋地磚等。

【帶你睇盤】日出康城半新盤　極高層一房叫價580萬【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
市建局 經濟 市建局 香港

上一篇文章

【經濟發展】陳茂波指要令預算案惠及社會各階層 提升香港產業結構

下一篇文章

【人才輸入】多項輸入人才計劃明起調整申請流程 申請人須申報有否刑事紀錄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【財政預算案】旅發局將動用2.5億舉辦大型旅遊盛事 包括首推「香港流行文化節」
【財政預算案】旅發局將動用2.5億舉辦大型旅遊盛事 包括首推「香港流行文化節」
美國眾投行 禁止員工使用 ChatGPT
美國眾投行 禁止員工使用 ChatGPT
馬斯克在推特發文 表示聯儲局的一個錯誤決定會影響到每個人的生活
馬斯克在推特發文 表示聯儲局的一個錯誤決定會影響到每個人的生活
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
市場點睇《財政預算案》? 一文看清各界回應（持續更新）
市場點睇《財政預算案》? 一文看清各界回應（持續更新）
特斯拉下周舉行投資者日活動 將披露 Master Plan 3的細節 周五股價下跌2.6%
特斯拉下周舉行投資者日活動 將披露 Master Plan 3的細節 周五股價下跌2.6%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款