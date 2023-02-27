【TSLA】特斯拉周三投資者日　會有平價車或電動巴士？　三大關注點

▲ 【Tesla】Tesla「投資者日」即將來臨 那幾點值得關注？

電動車巨頭Tesla（美：TSLA）的「投資者日」將於3月1日在德州超級工廠（Giga Texas），股價在2月中一度追上220美元，早前特斯拉CEO 馬斯克（Elon Mask）預告，届時將發表「Master Plan 3」第三階段計劃，並稱該規劃將「地球完全通往可持續能源的未來的道路上」，他又豪言「未來是光明的」。外界對Tesla「投資者日」寄予厚望，希望在活動中了解其最新進展及計劃，有傳聞指，屆時（1）將推出新車款、（2）公布股票回購計劃、（3）AI未來發展等，本文將整理特斯拉在「投資者日」的關注點，方便讀者觀看。

低於3萬美元的電動車？

（1）有分析師指，Tesla需要推出價格更低的新車款，以支撐其高達54倍的市盈率（PE ratio），以及更好迎接來自傳統汽車製造商轉型的挑戰，確保它在未來十餘年的增長。市場盛傳，Tesla當日將公布低於3萬美元（折合約23.55萬港元），甚至接近2.5萬美元（折合約19.6萬港元）的新車款。又或會有電動巴士？

研究機構New Street Research 分析師表示，售價3萬美元的第三代汽車將可大幅擴大Tesla的潛在市場，將能覆蓋掉95%的市場份額。目前，Tesla旗下的 Model S及X為第一代汽車，售價約每輛10萬美元；Model 3及Y為第二代汽車，售價約每輛5萬至6萬美元。

回購股份？不再沽售公司股份？

（2）Tesla去年股價大幅下滑，年底股價更下挫至近年低位，一度底見102美元，馬斯克隨即「出口術」救亡，承諾未來兩年不再減持Tesla，強調特別是今年，在任何情況下都不會沽貨。馬斯克以往亦承諾過「不再沽售Tesla」，惟不久又在市場上減持，嚴重打擊投資者對其信心。

他當時更稱，長遠而言，仍然相信Tesla將是世界上最有價值的公司，未來將視乎經濟情況，再考慮是否回購股份，前提是對經濟前景恢復信心。

人工智能的發展

（3）除上述受關注的話題外，由於近日ChatGPT熱潮興起，馬斯克届時或將分享Tesla的人工智能（AI）發展計劃，包括自動駕駛（FSD）、機器人出租車（Robotaxi）以及人形機器人（Tesla Bot）的開發進展。

值得一提的是，美國加州將正式禁止特斯拉宣傳其FSD全自動駕駛功能，因目前車輛並不具備自動駕駛的能力，外界關注這項法案對Tesla的影響及其應對措施。

馬斯克去年3月預告，正在推動Master Plan 3，預計未來會把Tesla擴充至巨大規模（extreme size），令人類走出化石能源，發展人工智能，而計劃也涉及另外兩家他創立的公司，包括SpaceX及The Boring Company。

Main Tesla subjects will be scaling to extreme size， which is needed to shift humanity away from fossil fuels， and AI.



But I will also Include sections about SpaceX， Tesla and The Boring Company. — Elon Musk （@elonmusk） March 21， 2022

Master Plan 1-2 涉及哪些領域？

馬斯克於2006年第一次發布「Master Plan」，提出四項目標，包括（1）打造跑車（Roadster）；（2）用這筆錢建造一輛負擔得起的汽車；（3）用這筆錢建造一輛更實惠的汽車；（4）提供零排放的電動車選擇。

相隔10年後，馬斯克提出「Master Plan 2」，提出Tesla需要將產品線擴大到所有的車輛類型，包括大型卡車、皮卡車和公共運輸系統，並強調人工智能與自動駕駛的價值，並在實現全自動駕駛後達成「Tesla Network」。

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記者：伍鍵文