【TSLA】特斯拉周三投資者日　會有平價車或電動巴士？　三大關注點

電動車巨頭Tesla(美:TSLA)的「投資者日」將於3月1日在德州超級工廠(Giga Texas),股價在2月中一度追上220美元,早前特斯拉CEO 馬斯克(Elon Mask)預告,届時將發表「Master Plan 3」第三階段計劃,並稱該規劃將「地球完全通往可持續能源的未來的道路上」,他又豪言「未來是光明的」。外界對Tesla「投資者日」寄予厚望,希望在活動中了解其最新進展及計劃,有傳聞指,屆時(1)將推出新車款、(2)公布股票回購計劃、(3)AI未來發展等,本文將整理特斯拉在「投資者日」的關注點,方便讀者觀看。

(1)有分析師指,Tesla需要推出價格更低的新車款,以支撐其高達54倍的市盈率(PE ratio),以及更好迎接來自傳統汽車製造商轉型的挑戰,確保它在未來十餘年的增長。市場盛傳,Tesla當日將公布低於3萬美元(折合約23.55萬港元),甚至接近2.5萬美元(折合約19.6萬港元)的新車款。又或會有電動巴士?

研究機構New Street Research 分析師表示,售價3萬美元的第三代汽車將可大幅擴大Tesla的潛在市場,將能覆蓋掉95%的市場份額。目前,Tesla旗下的 Model S及X為第一代汽車,售價約每輛10萬美元;Model 3及Y為第二代汽車,售價約每輛5萬至6萬美元。

(2)Tesla去年股價大幅下滑,年底股價更下挫至近年低位,一度底見102美元,馬斯克隨即「出口術」救亡,承諾未來兩年不再減持Tesla,強調特別是今年,在任何情況下都不會沽貨。馬斯克以往亦承諾過「不再沽售Tesla」,惟不久又在市場上減持,嚴重打擊投資者對其信心。

他當時更稱,長遠而言,仍然相信Tesla將是世界上最有價值的公司,未來將視乎經濟情況,再考慮是否回購股份,前提是對經濟前景恢復信心。

(3)除上述受關注的話題外,由於近日ChatGPT熱潮興起,馬斯克届時或將分享Tesla的人工智能(AI)發展計劃,包括自動駕駛(FSD)、機器人出租車(Robotaxi)以及人形機器人(Tesla Bot)的開發進展。

值得一提的是,美國加州將正式禁止特斯拉宣傳其FSD全自動駕駛功能,因目前車輛並不具備自動駕駛的能力,外界關注這項法案對Tesla的影響及其應對措施。

馬斯克去年3月預告,正在推動Master Plan 3,預計未來會把Tesla擴充至巨大規模(extreme size),令人類走出化石能源,發展人工智能,而計劃也涉及另外兩家他創立的公司,包括SpaceX及The Boring Company。

Main Tesla subjects will be scaling to extreme size, which is needed to shift humanity away from fossil fuels, and AI.



But I will also Include sections about SpaceX, Tesla and The Boring Company.