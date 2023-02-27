【股神拍檔】巴菲特分享幕後軍師芒格15句金言　投資心法大揭秘：世上到處都是愚蠢賭徒！

▲ 【股神拍檔】巴菲特分享幕後軍師芒格15句金言 投資心法大揭秘

「股神」巴菲特與黃金搭檔芒格（Charlie Munger）合作無間，過去數十年領導巴郡（Berkshire Hathaway）（美：BRK）為股東帶來豐厚回報，巴菲特在年度股東信直言：「沒有什麽比擁有一個好搭檔更好」，並在信中分享芒格15句金言。

巴菲特笑言：「查理（即芒格）和我的想法很相似，我花了一頁紙解釋的東西，他會用一句話總結出來。而且，他的總是能更清楚地推論，也會更巧妙地、直接地表述。」巴菲特又稱，自己會在芒格金句名單上添加一條：「找一個非常聰明的合作夥伴，最好比你年長一點，然後非常仔細地聽他說什麼。」

幕後軍師芒格15句金言

世界上到處都是愚蠢的賭徒，他們的表現不如耐心的投資者

如果你不能看清世界運作方式，就好像通過失真鏡頭來判斷事物一樣

我只想知道我會死在哪裡，這樣我永遠不會去那裡。 還有一個相關的想法：儘早寫下你想要的訃告，然後據此行事

如果你不在乎你是否理性，你就不會努力。然後你就會變得不理智，並得到糟糕的結果

耐心是可以學會的。注意力持續時間長，能夠長時間專注於一件事是一個巨大的優勢

你可以從死人身上學到很多東西。了解你欽佩和厭惡的死者

如果你有能力游到適合航海的船上，不要從正在下沉的船逃跑

一家偉大的公司在你離開後繼續運作；一家平庸的公司不會那樣做

華倫（即巴菲特）和我從不關注市場泡沫。我們尋找好的長期投資，並頑固地長期持有他們。

葛拉咸（Benjamin Graham，編按：葛拉咸為價值投資之父、巴菲特老師）曾說過：「每日而言，股市都是一台投票機；從長遠來看，它就是一台稱重機。」，如果你不斷製造更有價值的東西，那麼一些聰明的人就會注意到它並開始購買。

投資時沒有100%確定的事情。因此使用槓桿是危險的。美妙的數字乘以零將永遠等於零。不要指望一夜暴富。

然而，你不需要擁有很多東西就可以致富

如果你想成為一個偉大的投資者，你必須不斷學習。當世界改變時，你必須改變。

華倫（即巴菲特）和我幾十年來一直痛恨鐵路股，但世界發生了變化，美國終於擁有了四條對美國經濟至關重要的大型鐵路。我們遲遲沒有意識到這一變化，但遲到總比不到好。

最後，我要補充華倫（即巴菲特）的兩句話，這兩句話幾十年來一直是他做決定的關鍵，「華倫（即巴菲特），再考慮一下。你很聰明，但我是對的」。

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記者：李哲毅