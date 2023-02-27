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英酒吧賣7.7萬蚊肉批全球最貴 用到食材有幾矜貴？

環球社會熱點 09:05 2023/02/27

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英國一間鄉村酒吧出售價格高達8,195英鎊（約7.7萬港元）的肉批，更創下全球最貴肉批的健力士世界紀錄。酒吧選用多款矜貴食材烹調肉批，單計批皮上的裝飾金箔已價值300英鎊（約2,800港元）。

日本蛋價按年升逾8成 溫泉蛋牛肉飯加價 料需半年解決蛋荒 【下一頁】

這間鄉村酒吧Fence Gate Inn位於英國蘭開夏郡，曾製作了一碟要價8,195英鎊的肉批，可供8人分享。

全球五大最貴菜式

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前任主廚Spencer Burge親自配製肉批配方，用上經專人按摩的日本和牛、冬季黑松露、每公斤200英鎊的法國藍腳菇、每公斤500 英鎊的中國松茸。

鋪在肉批上面的可食用金箔，每片價值100英鎊（約933港元）。

豐田傳全面接受工會薪酬要求 響應日本政府抗通脹 【下一頁】

至於肉批的醬汁，則用上兩樽1982年產、法國波爾多武當酒莊（Chateau Mouton Rothschild ）葡萄酒，每樽售價約1,000 英鎊。

據悉，肉批獲評為全球第五貴菜式，自2005年11月首次供應以來，保持著全球最貴肉批的健力士世界紀錄。

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責任編輯：鄭錦玲

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