  • 17°C
香港時間 : 2023226日 (週日) 19:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人才輸入】多項輸入人才計劃明起調整申請流程 申請人須申報有否刑事紀錄

理財智慧 19:19 2023/02/26

分享：

分享：

繼早前調整「高端人才通行證計劃」的申請流程後，入境處宣布明日起調整其他輸入人才計劃的入境申請流程，申請人必須在申請時申報是否有刑事定罪紀錄。

馬斯克在推特發文 表示聯儲局的一個錯誤決定會影響到每個人的生活【下一頁

【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

涉及的計劃包括：「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」、「科技人才入境計劃」、「非本地畢業生留港／回港就業安排」和「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」，申請人必須在申請時申報是否有刑事定罪紀錄。

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

入境處表示，一直嚴格審批每宗簽證／進入許可的申請，並會不時調整工作流程和檢視申請所需的資料。

【帶你睇盤】日出康城半新盤　極高層一房叫價580萬【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

 

開啟hket App，閱讀全文
政府政策 香港 經濟 入境處

下一篇文章

【MPF】強積金1月份錄得6.1%正回報 總資產值升至超過1萬1200億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
馬斯克在推特發文 表示聯儲局的一個錯誤決定會影響到每個人的生活
馬斯克在推特發文 表示聯儲局的一個錯誤決定會影響到每個人的生活
特斯拉下周舉行投資者日活動 將披露 Master Plan 3的細節 周五股價下跌2.6%
特斯拉下周舉行投資者日活動 將披露 Master Plan 3的細節 周五股價下跌2.6%
市場點睇《財政預算案》? 一文看清各界回應（持續更新）
市場點睇《財政預算案》? 一文看清各界回應（持續更新）
【財政預算案】旅發局將動用2.5億舉辦大型旅遊盛事 包括首推「香港流行文化節」
【財政預算案】旅發局將動用2.5億舉辦大型旅遊盛事 包括首推「香港流行文化節」
美國眾投行 禁止員工使用 ChatGPT
美國眾投行 禁止員工使用 ChatGPT
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款