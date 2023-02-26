【人才輸入】多項輸入人才計劃明起調整申請流程 申請人須申報有否刑事紀錄

繼早前調整「高端人才通行證計劃」的申請流程後，入境處宣布明日起調整其他輸入人才計劃的入境申請流程，申請人必須在申請時申報是否有刑事定罪紀錄。

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涉及的計劃包括：「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」、「科技人才入境計劃」、「非本地畢業生留港／回港就業安排」和「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」，申請人必須在申請時申報是否有刑事定罪紀錄。

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入境處表示，一直嚴格審批每宗簽證／進入許可的申請，並會不時調整工作流程和檢視申請所需的資料。

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撰文：鄭日棱