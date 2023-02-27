卡米拉料獲封「Queen」或違背英女王意願？

英王查理斯登基典禮將於5月舉行，據報王后卡米拉在登基典禮過後冠上「Queen」而非「Queen Consort」的頭銜。但英女王生前曾表示希望卡米拉成為「Queen Consort」，外界憂慮新頭銜或違背英女王意願。

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英媒《每日郵報》上周六（25日）引述消息人士報道，白金漢宮將在5月的登基典禮過後尊稱卡米拉為「Queen」，代表著卡米拉地位的轉變。而卡米拉名下慈善機構康沃爾公爵夫人閱讀室（Duchess of Cornwall’s Reading Room），上周改名為王后閱讀室（Queen’s Reading Room）時就初見端倪。

「Queen」與「Queen Consort」均指國王的配偶，但繼承王位的女王頭銜同為「Queen」，因此一般為免外界誤會多採用「Queen Consort」來區分。

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報道引述消息人士指，王室內有意見認為「Queen Consort」頭銜使用時較麻煩，適時改為「Queen」或更簡單。就如菲臘親王（Prince Philip）正式頭銜應為「Prince Consort」（王夫），但未曾使用相關頭銜。

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包括《泰晤士報》及《每日電訊報》等媒體，在報導卡米拉相關新聞時，已開始以「Queen」冠稱。報道更指白金漢宮官員正研究先例，就如英女王父親佐治六世（George VI）配偶正式頭銜亦應為「Queen Consort」，但外界通常以「Queen Elizabeth」（伊利沙伯王后）簡稱。

惟英女王去年2月曾公開向外界表示，希望當時機成熟、查理斯成為國王後，外界給予他和卡米拉同樣的支持。她希望屆時卡米拉能以「Queen Consort」身份繼續履行職責。

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責任編輯：李俊儀