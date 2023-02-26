【股神分析】巴菲特2023年股東信出爐：只須數次正確投資就能創造奇迹　巴郡續持大量現金及美債　料美國推動力總會回來（一文看清重點）

▲ 【股神分析】巴菲特2023年股東信出爐：只須數次正確投資就能創造奇迹 續持大量現金及美債 料美國推動力總會回來（一文看清重點）

「股神」巴菲特旗下巴郡（Berkshire Hathaway）（美：BRK）公布2022年業績後，被投資者視如珍寶的巴菲特年度股東信亦同步刊出。巴菲特今年撰寫逾10頁股東信，再度讚揚可口可樂（Coca-Cola，美：KO）及美國運通（ American Express，美：AXP）每年增派股息，股價上揚為巴郡帶來巨額收益，「野草會在鮮花盛開的時候枯萎。隨着時間的推移，只需幾個正確的決策就能創造奇跡」。

巴菲特提到，1994年從可口可樂收取股息7500萬美元，到2022年，股息增加到7.04億美元，「（股息）每年都在成長，就像生日一樣」。巴菲特稱，美國運通情況一樣，年度股息由4100萬美元增加到3.02億美元，兩間公司股價表現帶來重要收益。

巴郡去年大幅跑贏標指 巴菲特強調回購有利所有股東

巴郡去年大幅跑贏標普500指數，巴郡2022年股價增長4.0%，而標指則挫18.1%，由1965年至2022年巴郡復合年增長率為19.8%，跑贏標指的9.9%。

巴郡上季回購26億美元，2022年全年回購總金額達79億美元，巴菲特在股東信再三肯定回購有助提高巴郡股票內在價值，「當你被告知所有回購都對股東或國家有害，或者對CEO特別有利時，你正在聽取經濟文盲或花言巧語的煽動者（這兩個角色並不相互排斥）」

巴郡續持大量現金及美國國債

巴郡截至去年底現金水平達到1250億美元，巴菲特表示，未來巴郡將一直持有大量現金和美國國債，同時避免任何會在關鍵時刻導致現金流不暢的輕率舉措，例如金融恐慌及前所未有的保險損失，「我們的CEO將永遠是我們的風險總監」。

巴菲特談及美國稅收，提到截至2021年過去10年美國財政部稅收達到32.3萬億美元，支出達到43.9萬億美元，「盡管經濟學家、政治家和公衆對這種收支嚴重失衡的後果眾説紛紜，查理（即副主席芒格，Charlie Munger）和我仍然認爲，他們那些對經濟和市場短期預測比起『零作用』更糟糕」。

看好美國推動力總會回來

巴菲特表示，自己工作是管理好巴郡營運及財務，隨着時間推移取得可接受的回報，並在金融危機或全球嚴重衰退時仍保持無與倫比的耐力，提到巴郡還提供了一些適度的安全墊來防止失控的通貨膨脹，但這也不是完全保險。

巴菲特揚言，未來10年希望繳納更多的稅款，認為巴郡對美國的虧欠絲毫不減，美國活力對巴郡任何成功都作出巨大貢獻，巴郡仰賴美國順風，雖然它有時會停滯不前，但推動力總是會回來。

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記者：李哲毅