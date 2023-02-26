日本蛋價按年升逾8成 溫泉蛋牛肉飯加價 料需半年解決蛋荒

禽流感和俄烏戰爭導致的飼料價格飆升，導致日本雞蛋供應短缺，溫泉蛋牛肉飯也相繼加價。日本養殖戶去年底已減少飼養蛋雞數量，業内人士料需時半年解決蛋荒。

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日本農林水產大臣野村哲郎曾指，自去年10月以來，日本47個都道府縣中有25個發現禽流感個案，截至上周五（17日）上午，當局已撲殺1,478萬隻禽鳥。

日本雞蛋銷售商JA統計數據顯示，截至上周三（15日），東京中型雞蛋批發價為每公斤335日圓（約19.3港元），按年增81%。上述價格亦超出日本1月份雞蛋平均批發價280日圓（約16.1港元）水平，創1986年以來最高水平。

日本連鎖餐廳營運商Skylark Holdings本月較早時，已暫停出售部分需使用到雞蛋的菜式，如扒房常見的煎蛋等。公司發表新聞稿承認，由於禽流感導致雞蛋短缺，將停售部分產品或改變烹調方式。食品製造商丘比（Kewpie）亦宣布，4月起上調蛋黃醬售價21%。

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日本三大牛肉飯連鎖店之一的SUKIYA，則將旗下分店的溫泉蛋牛肉飯配味增湯售價，加價10日圓（約0.6港元）至540日圓（約31港元）。營運商Zensho Holdings表示，原材料和勞動成本上漲導致加價。其競爭對手吉野家及松屋亦有加價，但未提及雞蛋價格原因。

日本研究所Ichiyoshi Research Institute首席分析師Seiichiro Samejima預計，雞蛋價格短期內不會回落，指透過撲殺解決禽流感大概需時半年。烏克蘭穀物協會亦預測，今年穀物和油籽產量約為5,300萬噸，較2022年少2成，飼料價格未見回落跡象。

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責任編輯：李俊儀