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19歲中國留學生遭男友殺害 美國猶他大學賠3900萬和解

環球社會熱點 18:00 2023/02/26

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一名19歲中國女留學生去年2月，於美國猶他州一間汽車旅館遭同學兼男友殺害。兩人就讀的猶他大學被指忽略女死者的險況，校方宣布向死者父母賠償500萬美元（約3,900萬港元）達成和解。

美17歲近兩米高中生狂擊女老師 因Switch被沒收（有片） 【下一頁】

女留學生董芷帆（Zhifan Dong，音譯）去年倒斃於猶他州鹽湖城一間汽車旅館，警方經調查指屬於家庭暴力殺人案，而26歲的同學兼男友王浩宇（Haoyu Wang，音譯）已被控謀殺。

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據悉，王浩宇被控謀殺及已還柙，獲宣告無能力接受審判，但他透過代表律師拒絕認罪。

猶他大學去年7月發布一份內部審查文件，顯示學校宿舍職員多次未能意識到董芷帆離世前數周處於險境。

校方承認住宿教育團隊應對導致董芷帆死亡的複雜情況方面存在缺陷，其家人遭受可怕損失，宣布支付500萬美元與董芷帆父母達成和解。

特朗普訪俄亥俄災區派「特朗普水」 網民誤會係13年前倉底貨 【下一頁】

校方更指事件提醒人們，親密伴侶暴力是超越國界和文化的社會問題，沒有人應該忍受子女死於暴力，學校將繼續努力和改進，促進學生的健康和福祉。

董芷帆父母發表聲明，指哀悼董芷帆之死的同時，很高興能為女兒伸張正義邁出重要一步。兩人希望外界記得董芷帆 ，激勵他人協助防止親密伴侶暴力，拯救校園和社區的生命。

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責任編輯：鄭錦玲

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