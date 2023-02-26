【股神旗艦】巴郡去年營業利潤308億美元創新高　現金儲備萬億港元

▲ 【巴菲特】巴郡去年營業利潤增12% 坐擁1287億美元現金儲備

「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡（Berkshire Hathaway）公布第四季業績，錄得181.64億美元純利，按年跌54.2%；投資收益為101億美元，營業利潤跌7.9%至67.1億美元。另外，季内回購約26億美元股票。

以全年計，期内虧損228.2億美元，其中投資虧損536億美元，盈轉虧。不過，若撇除證券收益或虧損，巴郡去年實質的營運收益創紀錄新高，達308億美元；收入按年升9.4%至3020.9億美元。期内，巴郡繼續增加其現金儲備，按季增加18%至1286.5億美元，相當於1萬億港元。

按業務劃分，季内保險投資收入部門的營業利潤20億美元，按年增長64.07%；全年計，營業利潤增長34.9%至64.8億美元。公用事業及能源部門的第四季度營業利潤7.39億元，按年增長23.58%；全年增長9.3%至39億美元。

鐵路業務第四季營運利潤14.7億美元，按年跌12.8%；全年微跌0.7%至59.5億美元。其他控股業務的第四季度營運利潤29.9億美元，按年增長7.2%；全年計營運利潤125.1億美元，按年增長12.5%。

相關文章：

【股神巴菲特】巴郡罕有「短炒」台積電、單季減持近9成持股 改為增持蘋果

【騰訊700】段永平幾乎沽清騰訊ADR及巴郡B股 將資金投入蘋果懷抱

記者：伍鍵文