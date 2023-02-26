▲ 【財政預算案】陳茂波：每年均推消費券不太可行 基建發債助管理現金流、利息屬可負擔水平

消費券金額由去年1萬元縮水至5000元。財政司司長陳茂波出席電視節目時表示，消費券動用開支較多，每年推出的做法不太可行。

對於未來5年，政府每年均發行合計650億元的綠色債券及基礎建設債券，在高息環境下，利率是否符合政府的可負擔水平，陳茂波稱，當局已在中期預算考慮利息支出，認為水平並非特別高，屬政府可負擔水平。他又稱，政府冀發債管理現金流。

問及現時息口持續上揚，政府是否已錯過最好發債的時機，陳茂波說，政府在過去兩年低息期間發行長債，包括30年美元債券及20年歐元債券，近日所發出的債券年期較短，日後會視乎利率走勢，審時度勢，視乎利率走勢及環境調整年期。

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編輯：李哲毅