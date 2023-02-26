【MPF】強積金1月份錄得6.1%正回報 總資產值升至超過1萬1200億元

積金局主席劉麥嘉軒在網誌表示，強積金1月份錄得6.1%的正回報，總資產值升至超過1萬1200億元，平均每名計劃成員的強積金資產約為23萬9000元。

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她表示約七成的強積金資產，即約7700億元是可以根據計劃成員的個人意願，自行選擇強積金計劃。剛實施滿10年，俗稱「強積金半自由行」的「僱員自選安排」，由2012年11月推出至今年1月，轉移的強積金累計達420億元，平均每年有約8萬4000宗轉移個案。截至今年1月，在供款帳戶內可供僱員轉移的強積金約有2200億元。而截至今年1月，在個人帳戶內的強積金總額約有5500億元。以過去一年計，通過整合個人帳戶方法轉移的強積金資產共有117億元。

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而在可扣稅自願性供款方面。截至今年1月，可扣稅自願性供款帳戶有6萬5000個，由2019年4月起累計總供款金額約有77億元。劉麥嘉軒提醒打工仔，在2022至23課稅年度結束前，把握機會盡快開設可扣稅自願性供款帳戶及供款，既可增加自己退休儲備，亦可以節省稅款及靈活選擇強積金計劃。

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撰文：鄭日棱