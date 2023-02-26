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金正恩帶愛女出席住宅動工儀式 父女檔拎鐵鍬鏟土

環球社會熱點 17:21 2023/02/26

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北韓領袖金正恩愛女金朱愛（音譯）近期頻頻亮相。北韓官媒《朝中社》報道，金正恩上周六（25日）再帶金朱愛出席平壤一個住宅項目動工儀式。兩人拿起鐵鍬鏟土，金正恩更親自按下爆破按鈕。

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《朝中社》發布多張相片，顯示金朱愛在金正恩身邊鼓掌及鏟土。是次為金朱愛第7次公開亮相，也是自本月17日觀看內閣和國防省官員的體育比賽以來，第2次在非軍方活動上亮相。報道仍未公開她的姓名，僅以「親愛的子弟」稱呼她。

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金正恩向參與相關建設項目的青年勞動者發表演講，指現在是創造奇跡的時刻。他指北韓當局會在首都平壤北大門一帶，打造4,000套住宅房屋，將交由社會主義愛國青年同盟和白頭山英雄青年突擊隊，全權負責打造街區任務。

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金正恩指，各式住宅將組成一個雄偉的街區和住宅區，亦會落實公共設施配套。他形容項目是首都建設的樣本，而非僅是一個建築工程，更會展示北韓革命性質的政治鬥爭。他呼籲全國逾10萬名青年，主動參與首都建設工作。

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責任編輯：李俊儀

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