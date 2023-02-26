  • 19°C
香港時間 : 2023226日 (週日) 18:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】積金局劉麥嘉軒：1月MPF錄6.1%正回報

股市 16:47 2023/02/26

分享：

分享：

積金局劉麥嘉軒：1月MPF錄6.1%正回報

港股氣氛近月開始改善，積金局主席劉麥嘉軒周日（26日）發表網誌，表示強積金今年1月錄得6.1%的正回報，總資產值升至超過1.12萬億元，平均每名計劃成員的強積金資產約為23.9萬元。

劉麥嘉軒表示，自「僱員自選安排」由2012年11月推出至今年1月，轉移的強積金累計達420億元，平均每年有約8.4萬宗轉移個案；截至今年1月，在供款賬戶內可供僱員轉移的強積金約有2,200億元。

另外，她稱，截至今年1月，在個人賬戶內的強積金總額約有5,500億元；以過去一年計，通過整合個人賬戶方法轉移的強積金資產共有117億元。

開設可扣稅自願性供款帳戶及供款可節省稅款

劉麥嘉軒又提到，2022/23課稅年度即將結束，打工仔可把握機會盡快開設可扣稅自願性供款帳戶及供款。每個課稅年度有關最高扣稅額為6萬元，以現時最高稅率17%計算，每年最多可以節省10,200元稅款。

她提醒，考慮轉移強積金前，應考慮清楚自己的個人需要、受託人服務、基金收費及表現等因素，詳情可參考積金局網頁，而整個強積金轉移程序一般需時約2至3周，到積金易平台將來啟用後，整個程序可望縮短至1至2周，計劃成員可隨時隨地透過網上或手機應用程式進行轉移，管理強積金將會更為輕鬆。

相關文章：

【MPF】積金局劉麥嘉軒：截至去年9月「懶人基金」帳戶按年升一成　29歲及以下成員佔逾三成

【MPF】積金局：正研究增加拖欠供款附加費　冀今年內完成研究優化方案

記者：伍鍵文

強積金 退休 基金 港股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港交所修例】許正宇︰3月修改主板上市規則　容許無盈利科企赴港上市

下一篇文章

【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【股神旗艦】巴郡業績有何重點：巴菲特股東信、接班人解釋短炒台積電？
【股神旗艦】巴郡業績有何重點：巴菲特股東信、接班人解釋短炒台積電？
【港元定存】港元定存超高息10厘倒數 速賺416元利息
【港元定存】港元定存超高息10厘倒數 速賺416元利息
【ChatGPT】高盛、花旗等投行下達ChatGPT禁令　為交易員「保飯碗」？
【ChatGPT】高盛、花旗等投行下達ChatGPT禁令　為交易員「保飯碗」？
【領展供股】領展除淨意味供股塵埃落定　小股東仍可揀供股或唔供、但千萬不要做一件事！
【領展供股】領展除淨意味供股塵埃落定　小股東仍可揀供股或唔供、但千萬不要做一件事！
【愛我別走】黃子華林海峰合演舞台劇《愛我別走》加開最後6場　周日公布售票方法
【愛我別走】黃子華林海峰合演舞台劇《愛我別走》加開最後6場　周日公布售票方法
【譚仔國際】蔡天鳳被殺　據悉為譚仔米線前老闆「五哥」譚澤均新抱
【譚仔國際】蔡天鳳被殺　據悉為譚仔米線前老闆「五哥」譚澤均新抱
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款