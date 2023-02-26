【MPF】積金局劉麥嘉軒：1月MPF錄6.1%正回報

▲ 積金局劉麥嘉軒：1月MPF錄6.1%正回報

港股氣氛近月開始改善，積金局主席劉麥嘉軒周日（26日）發表網誌，表示強積金今年1月錄得6.1%的正回報，總資產值升至超過1.12萬億元，平均每名計劃成員的強積金資產約為23.9萬元。

劉麥嘉軒表示，自「僱員自選安排」由2012年11月推出至今年1月，轉移的強積金累計達420億元，平均每年有約8.4萬宗轉移個案；截至今年1月，在供款賬戶內可供僱員轉移的強積金約有2,200億元。

另外，她稱，截至今年1月，在個人賬戶內的強積金總額約有5,500億元；以過去一年計，通過整合個人賬戶方法轉移的強積金資產共有117億元。

開設可扣稅自願性供款帳戶及供款可節省稅款

劉麥嘉軒又提到，2022/23課稅年度即將結束，打工仔可把握機會盡快開設可扣稅自願性供款帳戶及供款。每個課稅年度有關最高扣稅額為6萬元，以現時最高稅率17%計算，每年最多可以節省10,200元稅款。

她提醒，考慮轉移強積金前，應考慮清楚自己的個人需要、受託人服務、基金收費及表現等因素，詳情可參考積金局網頁，而整個強積金轉移程序一般需時約2至3周，到積金易平台將來啟用後，整個程序可望縮短至1至2周，計劃成員可隨時隨地透過網上或手機應用程式進行轉移，管理強積金將會更為輕鬆。

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記者：伍鍵文