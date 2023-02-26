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【俄烏戰爭一周年】歐盟通過第10輪制裁 限制軍用電子零件出口

環球政治 16:28 2023/02/26

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歐盟上周六（25日）通過對俄羅斯第10輪制裁，今輪制裁針對俄羅斯決策者、政府高官和軍方高層，及限制軍用電子零件出口至俄羅斯。

【俄烏戰爭一周年】德國有示威抗議向烏供武 要求促成和談停戰 【下一頁】

歐盟指第10輪制裁針對約120個人和實體，包括參與綁架烏克蘭兒童者、散佈虛假信息者、涉及向俄羅斯提供無人機的伊朗人、及俄羅斯僱傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）成員和支持者。

制裁措施包括限制俄羅斯導彈、無人機及直升機等武器中使用的電子零件出口，及禁止部分稀土礦物、電子電路和熱像儀出口。

歐盟同時再禁止與三間俄羅斯銀行及另外96家實體交易，其中7家來自伊朗，這些實體被指向俄羅斯提供軍用無人機攻擊烏克蘭民用基礎設施。

G20俄烏戰爭一周年譴責戰爭有分歧 中俄拒簽聲明 【下一頁】

歐盟也對瀝青和合成橡膠等俄羅斯高收入商品實施額外進口禁令，涵蓋了價值近13億歐元的歐盟進口產品。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）讚揚歐盟通過新一輪制裁，指烏克蘭正努力將制裁擴大到俄羅斯核部門及所有參與導彈計劃和恐怖主義國家核訛詐的人。

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責任編輯：鄭錦玲

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