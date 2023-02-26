【俄烏戰爭一周年】G20就譴責戰爭有分歧 中俄拒簽聲明

二十國集團（G20）財長會議上周六（25日）於印度結束，會上各成員國就譴責俄烏戰爭出現分歧。印度原定發表的公報降級為聯合聲明，而中國與俄羅斯則拒絕簽署。

【俄烏戰爭一周年】澤連斯基望與習近平會面 批普京「有病」（第二版） 【下一頁】

印度作為輪值主席國，總理莫迪（Nerandra Modi）主持會議時沒有直接談及俄烏戰爭。

但他表示不斷加劇的地緣政治緊張局勢導致多國債務問題、供應鏈中斷、糧食及能源受威脅，呼籲G20成員國集中討論全球最脆弱的公民，讓全球經濟恢復穩定、信心和增長。

西方國家堅稱不會支持任何不包括譴責俄烏戰爭的公報内容，導致G20成員國未能達成共識。印度最終只能發表一份聲明，總結兩日會議及點出分歧。

聲明提到大多數成員強烈譴責烏克蘭戰爭，強調戰爭正造成巨大人類苦難，並加劇全球經濟現有的脆弱性。而成員國對於局勢和制裁存在其他觀點和不同評估。

【俄烏戰爭一周年】澤連斯基望與華會談 未收到中方和談建議 【下一頁】

德國財長林德納（Christian Lindner）表示，對中國拒絕加入聯合聲明感到遺憾。

日本財務大臣鈴木俊一批評，“俄羅斯入侵烏克蘭是動搖全球秩序基礎的行為，G20很難作建設性討論。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲