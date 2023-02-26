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【防疫限制】澳門明天起取消戶外口罩令 但進入醫療機構、長者和康復院舍 及公共交通工具仍然要佩戴

環球政經 16:18 2023/02/26

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隨著疫情退卻，世界各地都逐步走上復常之路，惟本港的口罩令至今未解。而澳門政府就率先宣布，明日（27日）起不再強制室外地方佩戴口罩。

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【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

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澳門新冠病毒感染應變協調中心宣布，近2個月來疫情持續平穩，參考世界各地防控經驗，明日起調整要求佩戴口罩的措施，在一般情況下，室外不用佩戴口罩。3歲或以下嬰幼兒進入任何場所可不必佩戴口罩。進入醫療機構、長者和康復院舍的人士、的士以外公共交通工具的司機及乘客，仍須繼續佩戴口罩。其他室內場所和交通工具，由主管實體根據當時的疫情等因素，自行決定是否要求市民佩戴口罩。

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
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應變協調中心強調，若疫情出現變化，會按實際情況調整室內場所佩戴口罩的要求，居民日常外出時建議應備有口罩，並在家中儲備至少可供2周使用的口罩。在一些特定情況下，例如舉辦大型聚集活動、托兒所和非高等教育機構出現群集感染，或澳門出現流行高峰期時，主辦單位或主管實體應要求進入有關場所的人員佩戴口罩。

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撰文：鄭日棱

 

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