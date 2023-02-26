  • 20°C
香港時間 : 2023226日 (週日) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上市公司】港交所下月將推行新上市安排 容許無盈利科技公司來港上市

環球政經 15:38 2023/02/26

分享：

分享：

香港特首李家超去年10月的施政報告指出，港交所於2023年修改主板上市規則，為尚未達到利潤和交易記錄要求的先進科技企業融資提供便利。隨後港交所發表相關諮詢文件，表示新規將適用於包括新一代資訊技術企業、先進硬體、先進材料、新能源及節能環保、及新食品及農業技術在內的五大特專科技公司。

日本1月份核心消費者通脹率創下新高 比去年同期增長4.2%【下一頁

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

如今相關措施確定3月上路，下月港交所將修改主板上市規則，容許無收入、無盈利但有規模及價值的科技公司來港上市，財經事務及庫務局局長許正宇表示，下月將推行新上市安排，讓無收入及無盈利的科技公司來港上市，希望聚焦大量產業，包括新能源及新材料等，配合全球數碼化趨勢，擴大上市公司資源 ，讓更多公司利用香港平台融資，並連帶建立金融產業鏈。

【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

許正宇：「過程中需要很多法律方面的支持，亦需要會計方面支持，所以他們在香港設立架構時，無形中連動了、用了我們一系列金融專業服務。這個連帶是整個價值鏈或金融的產業鏈可以建立起來，因為私募基金是投資初始階段，當這些資金進入企業後，做大做強，自然需要一個推出機制，其實上市是很正式、大家通行的一個機制，這方面香港整個價值鏈都在。」

【帶你睇盤】日出康城半新盤　極高層一房叫價580萬【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
李家超 施政報告 財經事務及庫務局 許正宇 財政政策

上一篇文章

【防疫限制】澳門明天起取消戶外口罩令 但進入醫療機構、長者和康復院舍 及公共交通工具仍然要佩戴

下一篇文章

【宏觀術數@iM網欄】用奇門遁甲 再看俄烏戰事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

馬斯克在推特發文 表示聯儲局的一個錯誤決定會影響到每個人的生活
馬斯克在推特發文 表示聯儲局的一個錯誤決定會影響到每個人的生活
市場點睇《財政預算案》? 一文看清各界回應（持續更新）
市場點睇《財政預算案》? 一文看清各界回應（持續更新）
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【財政預算案】旅發局將動用2.5億舉辦大型旅遊盛事 包括首推「香港流行文化節」
【財政預算案】旅發局將動用2.5億舉辦大型旅遊盛事 包括首推「香港流行文化節」
美國眾投行 禁止員工使用 ChatGPT
美國眾投行 禁止員工使用 ChatGPT
特斯拉下周舉行投資者日活動 將披露 Master Plan 3的細節 周五股價下跌2.6%
特斯拉下周舉行投資者日活動 將披露 Master Plan 3的細節 周五股價下跌2.6%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款