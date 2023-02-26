【上市公司】港交所下月將推行新上市安排 容許無盈利科技公司來港上市

香港特首李家超去年10月的施政報告指出，港交所於2023年修改主板上市規則，為尚未達到利潤和交易記錄要求的先進科技企業融資提供便利。隨後港交所發表相關諮詢文件，表示新規將適用於包括新一代資訊技術企業、先進硬體、先進材料、新能源及節能環保、及新食品及農業技術在內的五大特專科技公司。

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如今相關措施確定3月上路，下月港交所將修改主板上市規則，容許無收入、無盈利但有規模及價值的科技公司來港上市，財經事務及庫務局局長許正宇表示，下月將推行新上市安排，讓無收入及無盈利的科技公司來港上市，希望聚焦大量產業，包括新能源及新材料等，配合全球數碼化趨勢，擴大上市公司資源 ，讓更多公司利用香港平台融資，並連帶建立金融產業鏈。

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許正宇：「過程中需要很多法律方面的支持，亦需要會計方面支持，所以他們在香港設立架構時，無形中連動了、用了我們一系列金融專業服務。這個連帶是整個價值鏈或金融的產業鏈可以建立起來，因為私募基金是投資初始階段，當這些資金進入企業後，做大做強，自然需要一個推出機制，其實上市是很正式、大家通行的一個機制，這方面香港整個價值鏈都在。」

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撰文：鄭日棱