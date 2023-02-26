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【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？

股市 09:09 2023/02/26

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【日圓走勢】日圓連跌6星期　兌港元跌落5.2算？

日圓連跌6星期，上周再跌近2%，每美元兌日圓由134跌至136水平，炒日本央行換屆、新行長轉鷹，到最終會加息的預期，正大幅度消退，每百日圓兌港元由今年初高位6.13算，已回落至目前的5.75算，跌幅達6%，打算今年去日本的港人，唱錢之時已受惠近期日圓乏值，不過，問題是會不會回落到去年底的5.2算水平？

有三大關鍵便需要留意，（1）新行長怎樣講、（2）日本通脹及經濟數據、（3）日本央行動作。

（1）第一關鍵的答案已在上周五揭盅，日本央行候任行長植田和男認為，維持超寬鬆貨幣政策最合適。

【下一頁】日本央行候任行長植田和男：通脹率未持續穩定達2%　維持超寬鬆貨幣政策

（2）第二關鍵是日本通脹，1月CPI按年升幅達4.3%，已連升5個月，反映居民消費支出受壓，最大壓力來自食物價格，按月升幅1.4%，新鮮食品升幅更達8%，娛樂升1.1%，尤其是近期日本爆發禽流感及飼料價格上漲，令雞蛋短缺，不過預計仍是短綫因素。

（3）日本央行動作較多人忽略，數據顯示，央行已重新「印銀紙」。日本央行雖然曾經因變相加息，即調高10年期債券收益率控制曲線（Yield Curve Control，YCC），而引起貨幣政策收緊猜測，引至日圓一度大升，不過，央行明修棧道、暗渡陳倉，日本央行的資產負債表已重新擴張，截至2月20日已達到736.38億日圓（約5.4萬億美元），接近歷史高位742億日圓。

事實上，日本央行等環球央行，為應對美國激進加息，一度縮減支產負債表，日本央行到去年10月曾經收縮至685億日圓。美國則已由9萬億美元縮減至8.4萬億美元。

日本央行重新「擴表」，主要原因應是認為美息接近見頂。再加上美國通脹仍有暗湧，美滙指數暫時停止下跌，日本「印銀紙」加上美元稍升、央行新舵手鴿派等，正壓底日圓滙價。

【日本經濟】黑田東彥料通脹上升及勞動力偏緊將推高工資 關注日圓走勢

【日圓走勢】市場關注日本央行下月政策會議　 黑田東彥或用行動助央行平穩過渡

【日圓定存】日圓定存最高息7厘 花旗料圓滙在135有支持

記者：譚志偉

美股 經濟數據表現 美滙 貨幣政策 經濟 唱錢 港元 日圓 美滙指數 加息
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