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【美國通脹】耶倫：通脹繼續未受控　仍相信美國經濟可「軟著陸」

宏觀解讀 17:44 2023/02/25

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美國聯儲局所重視的通脹數據核心PCE於1月意外地重新加速，令外界預期美國或再增加息力度和時間。美國財長耶倫最新接受訪問時，承認最新數據顯示通脹仍未受控，但已經回落。耶倫稱，無意因為最新1月數據就更改前景預測，尤其目前只是看到單月波動，外界對通脹的預期亦是可控範圍內，有信心美國經濟仍有機會軟著陸。

美國1月PCE數據，詳情可見【下一頁】

耶倫於印度出席G20會議時指，美國勞動力市場強勁，而居民和金融行業承受的壓力還未及以往經濟下行周期，暫未看到美國經濟會步向急速惡化。

美國近期多項數據包括職位增長、零售銷售和服務業，都在1月加速向好。不過，這讓市場憂慮聯儲局控制物價的過程變得更崎嶇。美國1月個人零售消費物價指數（PCE）按年再增5.4%，遠超儲局長期目標的2%增長。

耶倫指，美國勞動市場料將會減弱，除了收緊貨幣政策，終結俄烏戰爭將有利全球以至美國本土的食品、能源價格回順。

美國通脹又超預期、儲局理事齊放鷹 傑斐遜：通脹或長存、梅斯特：儲局預測有上行風險﹐可見【下一頁】

相關文章：

【美國經濟】耶倫：美國經濟基本面良好　或能實現軟著陸

編輯：麥德銘

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耶倫 貨幣政策 經濟 美國聯儲局 G20
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