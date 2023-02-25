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馬來西亞實施對富人徵稅的計劃 總理依布拉欣冀今年能減少赤字到5％

環球政經 11:47 2023/02/25

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馬來西亞總理依布拉欣（Anwar Ibrahim）周五（24日）公佈了一項縮減的年度支出計劃和對富人徵稅的計劃，希望能縮小預算赤字。

上任三個月以來，依布拉欣不得不在審慎的財政政策與解決生活成本上升和馬來西亞出口導向型經濟放緩的要求之間取得平衡。依布拉欣亦發誓要維持對低收入群體的補貼和其他政府支持，並通過針對奢侈品和資本收益的稅收擴大收入基礎。

馬斯克在推特發文 表示聯儲局的一個錯誤決定會影響到每個人的生活【下一頁

依布拉欣政府發布的一份報告中說，今年的財政赤字預計將從去年的5.6%縮小到國內生產總值（GDP）的5%。比前任總理早先設定的5.5%的目標更加雄心勃勃。他亦曾提到，馬來西亞今年將引入奢侈品稅，並考慮實施資本利得稅，但就指現在不是合適的時機實施商品和服務稅。

依布拉欣認為國家的收入和財富集中在富人和精英階層，所以國民收入的分配集中在中低收入群體是合適的，並要求富人承擔 「共同責任」。未來他將推出措施，加強公共財政的治理，並逐步減少馬來西亞的債務。

 

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責任編輯：張瑋婷

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