  • 20°C
香港時間 : 2023225日 (週六) 16:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本1月份核心消費者通脹率創下新高 比去年同期增長4.2%

環球政經 08:43 2023/02/24

分享：

分享：

《路透社》報道，因為日本企業將更高的成本轉嫁給家庭，1月份的核心消費者通脹率創下了41年來的新高。核心消費者價格指數（CPI）（不包括波動較大的新鮮食品，但包括能源成本）在1月份比去年同期增長了4.2%，符合市場預測的中值，比12月份的4.0%的年增長率有所加快。

核心消費者通脹率現在已經連續9個月超過了日本銀行2%的目標，主要反映了燃料和原材料成本的持續上漲。燃料和日用品價格的飆升打擊了家庭，不少市民薪金仍沒增加到足以彌補生活成本的上升。

波音公司股價下跌3.2% 因文件問題停止交付787夢想飛機【下一頁

CPI在1月份的增長是自1981年9月以來最快的，當時燃料成本因中東石油危機而飆升，打擊了日本依賴進口的經濟。

SMBC日興證券的首席經濟學家丸山義正認為，通貨膨脹可能會在1月達到頂峰，但在短時間內可能不會回落到日本央行2%的目標之下。

 

【iM會客室】恒指下試2萬關 預算案後兩會前怎部署？

iM會客室
【iM會客室】恒指下試2萬關 預算案後兩會前怎部署？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
高水 美國 美國聯儲局 宏觀分析 外滙 美股 商品 財政政策 經濟數據表現 貨幣政策
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【富豪排名】福布斯公布最新香港富豪榜 李嘉誠再度蟬聯首富位置 身家拋離排二位約700億
【富豪排名】福布斯公布最新香港富豪榜 李嘉誠再度蟬聯首富位置 身家拋離排二位約700億
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【網路串流媒體】Netflix減價吸客 最多平5成 但不包括香港台灣　點解？
【網路串流媒體】Netflix減價吸客 最多平5成 但不包括香港台灣　點解？
【職場趣聞】出口術嘅同事往往最忠心 成日話辭職但最後又無走到 唔講辭職嘅人先係最快走人
【職場趣聞】出口術嘅同事往往最忠心 成日話辭職但最後又無走到 唔講辭職嘅人先係最快走人
【財政預算案】旅發局將動用2.5億舉辦大型旅遊盛事 包括首推「香港流行文化節」
【財政預算案】旅發局將動用2.5億舉辦大型旅遊盛事 包括首推「香港流行文化節」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款