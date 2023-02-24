日本1月份核心消費者通脹率創下新高 比去年同期增長4.2%

《路透社》報道，因為日本企業將更高的成本轉嫁給家庭，1月份的核心消費者通脹率創下了41年來的新高。核心消費者價格指數（CPI）（不包括波動較大的新鮮食品，但包括能源成本）在1月份比去年同期增長了4.2%，符合市場預測的中值，比12月份的4.0%的年增長率有所加快。

核心消費者通脹率現在已經連續9個月超過了日本銀行2%的目標，主要反映了燃料和原材料成本的持續上漲。燃料和日用品價格的飆升打擊了家庭，不少市民薪金仍沒增加到足以彌補生活成本的上升。

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CPI在1月份的增長是自1981年9月以來最快的，當時燃料成本因中東石油危機而飆升，打擊了日本依賴進口的經濟。

SMBC日興證券的首席經濟學家丸山義正認為，通貨膨脹可能會在1月達到頂峰，但在短時間內可能不會回落到日本央行2%的目標之下。

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責任編輯：張瑋婷