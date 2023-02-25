OECD秘書長科爾曼表示 今年全球經濟前景「略微光明」通脹仍然存在

經濟合作暨發展組織（OECD）秘書長科爾曼（Mathias Cormann）表示，今年全球經濟前景「略微光明」，但依然存在着通脹挑戰。

科爾曼在周五（24日）的《CNBC》 「亞洲街景」節目中稱，在2023年初，世界的前景比他們兩三個月前認為的略微光明。他亦在G20會議中指出，事實上，能源和食品價格大大低於它們的峰值。

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科爾曼認為，能源價格大幅下降是因為歐洲能夠 「成功地 」令能源來源多樣化。又指，一個 「良好的冬天 」有助於減少能源需求，令天然氣價格保持低位。

OECD預計全球經濟增長遠低於俄烏戰爭前的預期結果，2022年的增長率為3.1%，2023年放緩至2.2%，2024年適度恢復到2.7%的速度，仍然低於標準。

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責任編輯：張瑋婷