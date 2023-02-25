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【比亞迪1211】比亞迪加入減價行列　部分減2萬人民幣

股市 15:12 2023/02/25

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【比亞迪1211】比亞迪加入減價行列　部分減2萬人民幣

比亞迪 （01211） 加入內地電動車減價行列，內媒從比亞迪北京、上海銷售廳得悉，比亞迪「王朝系列」產品已經啟動降價，交車周期較去年出現不同程度的縮短。目前比亞迪暫未通過官方渠道公佈降價訊息。

報道引述北京一家比亞迪王朝展廳銷售人員表示，剛剛收到官方發布的調價通知，大部分車型均有價格優惠。其中，老款車型的優惠幅度在1萬元（人民幣，下同）以上，部分熱門現款產品也有上千元的優惠，例如2021款的「漢EV」下調了2萬元，2021款「秦EV」降價1.5萬元，而新款車型優惠幅度普遍在6000至8000元之間。

該銷售人員稱，上述降價幅度僅限於北京地區，並預計將在3月份結束。上海與深圳地區也均有不同程度的降價，但調價力度最高在萬元上下。

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編輯：麥德銘

 

比亞迪股份（01211） 港股 比亞迪 電動車
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