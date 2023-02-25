馬斯克在推特發文 表示聯儲局的一個錯誤決定會影響到每個人的生活

馬斯克（Elon Musk）再次對聯儲局（FED）發表他的看法，他周四（23日）在推特Twitter發表貼文表示聯儲局的政策若有問題，可能會粉碎整個股票市場價值。

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馬斯克在回應一條推文時，強調了白宮在尋找聯儲局下一任副主席，以取代現任副主席佈雷納德(Lael Brainard)的過程中對多樣性的態度，「掌握貨幣政策技巧對新任副主席而言是極其重要的」，他又指，聯儲局的一個錯誤決定會影響到每個人的生活。

馬斯克亦曾在1月份警告說，聯儲局激進的加息行為可能會粉碎整個股市的價值，使投資者不願意浸入其中。他更將特斯拉在2022年的黯淡表現歸咎於央行的加息，當時股價暴跌65%，6000億美元的市值消失。

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責任編輯：張瑋婷