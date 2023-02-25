特斯拉下周舉行投資者日活動 將披露 Master Plan 3的細節 周五股價下跌2.6%

特斯拉(TSLA)將於下周舉行投資者日活動，首席執行官馬斯克Elon Musk將披露 Master Plan 3的細節。特斯拉股價在連續六周急劇攀升後首次出現週線下滑，周五（24日）下跌2.6%至196.82，而周四（23日）上漲0.6%至202.07，自1月6日以來股價已上漲約90%

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2016年，在馬斯克於2016年7月20日宣布第二個Master Plan之前，特斯拉股價出現了長達一個月22%的上漲。

CFRA分析師Garrett Nelson就指，他們注意到TSLA的股價在過去往往會在此類活動之前運行起來，認為市場所有的目光都集中在TSLA即將於3月1日舉行的投資者日上。

市場認為如果特斯拉股價在周三的投資者日活動之前進行盤整，那麼可能突破200日移動平均線。

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責任編輯：張瑋婷