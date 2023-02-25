墨西哥總統奧布拉多爾拒絕特斯拉在新萊昂州開設工廠 指沒有水資源就不可能允許

墨西哥總統奧布拉多爾Andres Manuel Lopez Obrador周五（25日）表示，如果水資源匱乏，那麼他將拒絕特斯拉（TSLA）公司在墨西哥北部新萊昂州投資建廠。

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奧布拉多爾的言論代表成為特斯拉在美墨邊境附近計劃的交易障礙，市場認為政府的干預正在削弱墨西哥作為服務於美國市場的近岸目的地的潛力。

奧布拉多爾被問到會否允許特斯拉在新萊昂州開設工廠時，他直言：「如果沒有水，就沒有」，「簡單地說，我們不會發放許可證，這是不可行的。」特斯拉尚未回應。

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責任編輯：張瑋婷