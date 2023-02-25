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波音公司股價下跌3.2% 因文件問題停止交付787夢想飛機

環球政經 15:32 2023/02/25

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波音公司（BA.N）股價在周五（25日）的市場交易中下跌了3.2%，而之前他們因與機身部件有關的文件問題暫時停止了787夢想飛機的交付。

波音在審查認證記錄時表示，發現供應商在787前部壓力艙壁方面有分析錯誤，導致在8月份被允許恢復交付的幾個月後暫停了交付。

OECD秘書長科爾曼表示 今年全球經濟前景「略微光明」通脹仍然存在【下一頁

該部件作為加壓的內部機艙和雷達罩之間的屏障。它是由Spirit AeroSystems SPR.N提供的，而該公司認為，現在太早斷言它犯了 「分析錯誤」 。他們的股價在收盤前下跌了2.6%。

 

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責任編輯：張瑋婷

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