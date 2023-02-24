美國消費者支出1月份按月升1.8％ 個人收入升0.6%

美國消費者支出1月份在工資收入激增的情況下創下了約兩年來的最大增幅，按月升1.8％，是自2021年3月以來的最大增幅。 美國商務部報告表明，經濟遠遠沒有達到令人恐懼的衰退。

LPL金融公司的首席經濟學家表示，緊縮的貨幣政策充分影響消費者，表明聯儲局已在減緩總需求方面還有更多工作要做。

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薪水和工資有0.9%的增長，而生活費用有8.7%的調整，這是自1981年以來最高的。個人收入出現了0.6%的穩健增長，可支配收入見證了7.9%的納稅額下降。

儘管支出增加，但儲蓄卻以4.7%的速度增長，這是一年來的最高水平。

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責任編輯：張瑋婷